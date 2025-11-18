Suscríbete a
La Diputación de Granada presenta unos presupuestos expansivos para 2026, con un incremento del 11,4% respecto a los actuales

La institución provincial vuelve a centrarse en las políticas sociales y de creación de empleo, sobre todo en municipios en riesgo de despoblación

Las cuentas prevén construir viviendas después de dos mandatos en los que no fue posible por culpa de una deuda «que ha sido saneada»

Diputación y Universidad crean la primera residencia pública provincial de Granada

Francis Rodríguez, presidente de la Diputación, durante la presentación de las cuentas
Francis Rodríguez, presidente de la Diputación, durante la presentación de las cuentas
G. Ortega

G. Ortega

Granada

«Destinaremos cada euro a las políticas que transforman la vida de la gente, por eso, este será, más que nunca, el presupuesto de las personas», ha manifestado el presidente de la Diputación Provincial de Granada, Francis Rodríguez, durante la presentación de las cuentas ... de la institución para 2026. El presupuesto se fija en 418,5 millones de euros, lo que significa un crecimiento de 42,5 respecto al actual ejercicio. En porcentaje, el incremento es del 11,4%, por lo que se pueden definir como unos presupuestos expansivos.

