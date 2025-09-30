Un conato de incendio obliga a desalojar el edificio principal de Correos en Granada

El edificio central de Correos en Granada ha sido desalojado a causa de un conato de incendio que se ha declarado en torno este martes 29 de septiembre, según han confirmado fuentes policiales. Los trabajadores también han tenido que abandonar sus puestos de trabajo y el inmueble ha quedado sin luz, lo que impide hacer cualquier gestión.

En torno a las once de la mañana, un transformador ha ardido y eso ha generado bastante humo, que se ha hecho visible en la oficina, ubicada en la esquina entre la Puerta Real y la calle Ángel Ganivet. Los empleados han llamado a los bomberos, que se han personado en el lugar junto a agentes de la Policía Local.

Aunque no se ha llegado a vivir una situación de auténtico peligro, la oficina ha sido desalojada de manera preventiva. Como es habitual a esa hora -y a casi todas horas, en realidad- eran numerosos los clientes que habían acudido a hacer alguna gestión. No obstante, han abandonado el edificio sin problemas.

Esa labor ha sido coordinada por la Policía Local, que para facilitar el desalojo ha cortado provisionalmente el tráfico en Ganivet. Mientras tanto, los bomberos han extinguido el pequeño incendio en el transformador y, pasados los momentos de tensión, el edificio ha quedado precintado y, por lo tanto, cerrado al público. Las mismas fuentes no han podido especificar cuándo volverá a abrir.

