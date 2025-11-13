Suscríbete a
Uno de los registros en Isla Mayor, el último territorio marcado por el narco con un agente herido
Uno de los registros en Isla Mayor, el último territorio marcado por el narco con un agente herido
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

El Gobierno saca pecho de la lucha contra el narco en Andalucía. Tras los sucesos de Isla Mayor con tres agentes heridos, uno por un balazo, y con la muerte de un GNR portugués en el Guadiana y otros tres heridos, el delegado en Andalucía, ... Pedro Fernández, destaca la inversión en la lucha contra el narcotráfico. «No se está escatimando, ni va a escatimar, ni un solo euro», subrayó Fernández.

