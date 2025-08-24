Baleares pedirá al Supremo la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes

Todas las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, más Asturias y Castilla La Mancha, han rechazado el reparto de menores migrantes establecido por el Gobierno por la falta de lógica de los criterios establecidos. Andalucía ha presentado un recurso de inconstitucionalidad al considerar ... que se invaden competencias autonómicas, pero Baleares ha dado un paso más y va a pedir al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de esta distribución.

Una «estrategia legal» para frenar esta acción del Ejecutivo central. La presidenta Marga Prohens señala que las islas acogen en la actualidad a «680 menores extranjeros no acompañados que han llegado en patera a sus costas, de los cuales más de 300 han arribado a lo largo de este año». La sobreocupación en los centros de acogida supera el 1.000%.

«Tengo un mensaje muy claro: aquí ya no les podemos acoger en condiciones de dignidad. A todos los que esperan para poder llegar a nuestras costas: no hay medios, no hay profesionales, no hay centros. Posiblemente nos veremos obligados a habilitar espacios en los que ningún menor debería vivir nunca», destacó la máxima representante del Govern balear.

Este verano se ha multiplicado la llegada de pateras porque la ruta migratoria que le une con Argelia y Baleares es «la que más crece de toda Europa». Este año han llegado más de 4.700 personas migrantes en patera, «el doble que el año pasado a estas alturas».

La intención del Govern, ha subrayado, no es un ningún caso paralizar el reparto en toda España, sino únicamente en Baleares.

El ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, ha advertido a Prohens que «hay una ley que está en vigor que lo que establece es un sistema de solidaridad, de reparto de menores migrantes en nuestro país. Un sistema de solidaridad que nosotros como país, como España, pedimos a Europa y que nos hacemos cargo cuando no afecta directamente a nuestro país, como fue el caso de los refugiados ucranianos cuando se inició la guerra por la agresión de Rusia, que básicamente entraron por la frontera polaca».

Desde Canarias, la Comunidad más afectada por el problema de la inmigración, consideran que la acción balear es «un ejercicio de irresponsabilidad e insolidaridad» por parte de una comunidad autónoma que «acoge a 5.000 niños y niñas menores menos que Canarias. Si hemos sido capaces de establecer un sistema de acogida para 6.000 menores, ellos no deberían de tener problemas para aceptar un cupo de 49».