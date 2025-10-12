Suscríbete a
El Gobierno andaluz redobla su apuesta por los cribados tras la crisis y anuncia otros dos planes para impulsar los de cáncer de colon y cuello de útero

Antonio Sanz avanza que se van a reforzar los sistemas de coordinación y se incorporarán a nuevos profesionales para reforzar los sistemas de detección precoz de enfermedades oncológicas

Juanma Moreno optará por un consejero de Salud con «vis política» para resolver los cribados fallidos del cáncer de mama

El consejero de Salud en funciones, Antonio Sanz, durante el desfile militar por la Fiesta Nacional en Sevilla
El consejero de Salud en funciones, Antonio Sanz, durante el desfile militar por la Fiesta Nacional en Sevilla Manuel olmedo
Antonio R. Vega

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) no se conforma con intentar cerrar lo antes posible la grave crisis abierta a cuenta de los retrasos injustificados en el diagnóstico de las mujeres sometidas al cribado de cáncer de mama cuyas primeras pruebas ... arrojaron resultados sospechosos. Ante las críticas crecientes de las afectadas y los ataques de la oposición en bloque, la Junta de Andalucía redobla su apuesta. El próximo miércoles 15 de octubre el Consejo de Gobierno va a aprobar otros dos planes de acción para reforzar con medios y profesionales los cribados de cáncer de colon y de cuello de útero. Lo ha anunciado este domingo el consejero de Salud y Consumo en funciones, Antonio Sanz, que se ha tomado muy en serio sus nuevas competencias, tras la dimisión de la anterior responsable, la pediatra Rocío Hernández Soto, que había sido nombrada catorce meses antes.

