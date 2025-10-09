Suscríbete a
La sanidad, el talón de Aquiles del Gobierno de Juanma Moreno que ha fulminado a dos consejeros en tres años

La inversión récord en este servicio público no ha evitado que se abran grietas a cuenta de la pandemia, los contratos de emergencia y ahora el cribado de cáncer de mama que se ha saldado con la dimisión de Rocío Hernández

Dimite la consejera de Salud por la crisis del cribado del cáncer de mama en Andalucía

La consejera de Salud de Andalucía, Rocío Hernández, durante su toma de posesión en julio de 2024 en presencia del presidente Juanma Moreno
La consejera de Salud de Andalucía, Rocío Hernández, durante su toma de posesión en julio de 2024 en presencia del presidente Juanma Moreno ep
Antonio R. Vega

La Consejería de Salud se ha convertido en una silla caliente en el Gobierno andaluz de Juanma Moreno que no ha templado ni la mayor inversión de recursos públicos de la historia. Se han sucedido tres consejeros en siete años, dos de ellos ... en la actual legislatura que no finalizará hasta 2026. La última responsable autonómica, Rocío Hernández Soto llegó a finales de julio de 2024 con el cartel de «técnica» experta en gestión sanitaria y sin experiencia política previa. En poco más de 14 meses, esta pediatra curtida como directiva del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha presentado su dimisión, sobrepasada por la crisis generada a cuenta de los retrasos injustificados en la información y la citación de mujeres que se sometieron al cribado de cáncer de mama y cuyo diagnóstico arrojaba resultados sospechosos.

