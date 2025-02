Espadas niega que tenga críticos en el PSOE de Andalucía y anima a los militantes a transmitir sus quejas

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha hecho balance de su labor y la de su grupo parlamentario desde el verano así como la del Gobierno de Juanma Moreno. Para Espadas, los socialistas han «liderado» la acción en la Cámara andaluza con el 41 por ciento de las iniciativas; el 57 por ciento de las preguntas escritas registradas o el 50 por ciento de las orales hechas en Pleno o comisión. Sin embargo, esa labor no llega a la gente, ha reconocido el líder del PSOE-A. La razón, ha expuesto, es que los medios no recogen su trabajo y «si no lo reflejan, parece que no existe».

Solo en el atril, sin la presencia de sus secretarios provinciales, Espadas ha defendido que quienes dirigen el partido en el territorio no le han transmitido en ningún momento que haya críticas. Niega así la existencia de una oposición interna pese a que en las últimas semanas sí se han manifestado opiniones contrarias a su gestión. Sin embargo, sí ha animado a «cualquier militante» que tenga críticas a que las trasmita a la organización y pida una reunión con él para discutirlo.

Espadas también ha explicado el fallo de su grupo parlamentario a la hora de registrar las enmiendas al Presupuesto de 2023. Para el líder del PSOE andaluz, «se ha elevado a categoría de grandísimo problema» lo que, para él, es una simple «interpretación errónea» de los plazos. La cuestión es que esa «interpretación errónea» como la califica él, arroja más combustible a quienes no están contentos con la dirección del PSOE-A. Sin embargo, Espadas sostiene que la presentación de sus enmiendas era irrelevantes porque «el PP las habría rechazado todas».

Para el líder de los socialistas andaluces, el tratamiento a este fallo es injusto. Lo es porque, ha indicado, se ha criticado ese error del PSOE pero no tanto, en su opinión, que el PP haya presentado casi 90 enmiendas a sus presupuestos. «Aquí lo que hay es muchas ganas de buscarles las cosquillas al PSOE y muy pocas de buscárselas al PP y al Gobierno andaluz. Por qué será», ha planteado Espadas.

En esa línea, Espadas ha señalado que, frente a «la realidad de un grupo muy renovado que ha empezado con ilusión, mucha fuerza y muy buena preparación técnica« como la del Grupo Socialista, él no va a »hacer oídos a esta cuestión puntual cuando observo que nadie critica a la Mesa del Parlamento y a la mayoría absoluta del PP-A, que se ha saltado a la torera un plazo para convocar el Pleno de Presupuestos de forma antirreglamentaria a las 12,00 horas« del miércoles «cuando debía ser a las 17,00 horas», para que transcurriera un mínimo de 48 horas desde la publicación del dictamen del proyecto de ley que aprobó la comisión de Hacienda. «¿Qué pasa, que los plazos son importantes para el PSOE y no para el PP o la Mesa del Parlamento?«, ha preguntado Espadas.