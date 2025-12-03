Suscríbete a
«Donde más empleo hay es donde más trabajo nos cuesta que den oportunidades a las personas con discapacidad»

Rocío Pérez, presidenta de Andalucía Inclusiva: «Debemos conseguir que la sociedad no piense que solo somos personas que viven de una pensión, sino que también podemos desarrollar una labor profesional igual o mejor»

Las valoraciones a la baja son la nueva barrera para las personas con discapacidad en Andalucía

Rocío Pérez, presidenta de Andalucía Inclusiva Cocemfe
José María Aguilera

Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una magnífica ocasión para visibilizar su encrucijada. El consenso es casi absoluto en la sociedad de que tienen los mismos derechos y por tanto deben poseer las mismas oportunidades. Pero esta posición les ... coloca ante un sendero repleto de retos que más bien emergen como obstáculos. A los eternos problemas de accesibilidad y movilidad se le une una creciente falta de recursos por la subida del coste de la vida, las listas de espera que no paran de crecer, las dificultades para encontrar empleo, la falta de especialistas y la nueva crisis de las valoraciones, con una aplicación errática por parte del actual gobierno nacional.

