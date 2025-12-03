Las valoraciones a la baja son la nueva barrera para las personas con discapacidad en Andalucía

Las personas con discapacidad se enfrentan cada día, cada instante, a numerosas barreras. Físicas, psicológicas, legislativas, económicas... de todo tipo y diferentes alturas. La última viene de una reciente normativa nacional implementada desde abril de 2023, con un nuevo baremo que «endurece« ... de forma »cicatera« los requisitos para ser reconocida con el 33% de la discapacidad, tal y como denuncian desde Andalucía Inclusiva Cocemfe. Esa es la puerta de entrada a los apoyos y ayudas y, por tanto, sin el acceso a ellos, se profundiza en la discriminación ante la falta de recursos para alcanzar los mismos derechos y oportunidades.

Es una de las demandas de este colectivo en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde insisten en denunciar las listas de espera en su reconocimiento y las dificultades para acceder a un empleo, pues sólo una de cada cinco andaluces con discapacidad en edad laboral tienen un trabajo.

La cuestión de fondo y que afecta transversalmente es la crisis en las valoraciones. Escasean los profesionales facultativos, y por tanto se dilata el tiempo para la resolución. Andalucía está a la cabeza, sólo por detrás de Canarias, en el plazo que transcurre desde la petición hasta la concesión. Cocemfe incluso advierte hasta dos años de retraso en provincias como Málaga. Faltan médicos y asumen su papel otros sanitarios sin la formación suficiente que provoca errores con respecto a la aplicación del baremo. Se valoran factores sociales como positivos y no se ajusta a la realidad. De ahí que hayan aumentado hasta un 40% las valoraciones por debajo del 33% de discapacidad tras el nuevo baremo, siete puntos más. «El nuevo sistema no está cumpliendo su promesa de objetividad», destacan el estudio de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.

Alerta entre las asociaciones

Asimismo, las resoluciones definitivas han descendido del 79% al 69%, lo que indica un mayor número de expedientes sujetos a revisión, generando incertidumbre e insatisfacción entre las personas valoradas.

Este mismo informe destaca que casi la mitad (48%) de las personas valoradas con el baremo espera más de un año, con especial incidencia en Galicia y Andalucía. La Consejería de Inclusión confía en que con el desarrollo del nuevo sistema y la simplificación de pasos se pueda acelerar los procesos y recortar los trámites, si bien cuentan con dos problemas de raíz: la mencionada escasez de profesionales y la falta de dotación y recursos, apuntando al Gobierno de España por pagar tarde y mal. O poco.

Empleo En Andalucía hay 382.300 personas con discapacidad en edad laboral, y la tasa de ocupación es del 20,6%

La Junta sí que está haciendo especial hincapié esta semana en la necesidad de mejorar la accesibilidad al trabajo por parte de este colectivo. En la comunidad hay 382.300 personas con discapacidad en edad laboral, y la tasa de ocupación es del 20,6% (el desempleo ronda el 30%). Ello quiere decir que sólo una de cinco tiene un empleo, clave y relevante en la inclusión. Bajo el lema Te aporto, por todo lo que pueden aportar, la consejera Loles López insiste en que el empleo es «una herramienta esencial para poder desarrollar nuestro proyecto de vida, por lo que todos debemos tener la oportunidad de acceder al mercado laboral«.

Perjudica el estigma y una serie de prejuicios y estereotipos sin base real. Esto le impide acceder a un empleo, y más aún si es cualificado, ya que la mayoría se ubica en el sector servicios y el primario, pese a haber aumentado su formación y el número de personas con estudios superiores.

Para salvar esta enésima empalizada, piden la colaboración especialmente del sector privado, donde han encontrado más reticencias que en las empresas públicas. No obstante, a las administraciones le instan a aumentar más recursos sobre todo en formación y en accesibilidad, el tejido que envuelve todos los conflictos. La imposibilidad de desplazarse, un derecho del ciudadano, dificulta esa inmersión laboral, pero también perjudica en el acceso a la educación y la sanidad y supone el dramático recorte de oportunidades para las personas con discapacidad.