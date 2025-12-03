Suscríbete a
Las valoraciones a la baja son la nueva barrera para las personas con discapacidad en Andalucía

La reciente normativa nacional endurece el acceso a las ayudas y genera alerta entre las asociaciones

Sólo una de cinco personas con discapacidad tiene trabajo en la Comunidad Autónoma

«Donde más empleo hay es donde más trabajo nos cuesta que den oportunidades a las personas con discapacidad»

Las valoraciones a la baja son la nueva barrera para las personas con discapacidad en Andalucía
José María Aguilera

José María Aguilera

Las personas con discapacidad se enfrentan cada día, cada instante, a numerosas barreras. Físicas, psicológicas, legislativas, económicas... de todo tipo y diferentes alturas. La última viene de una reciente normativa nacional implementada desde abril de 2023, con un nuevo baremo que «endurece« ... de forma »cicatera« los requisitos para ser reconocida con el 33% de la discapacidad, tal y como denuncian desde Andalucía Inclusiva Cocemfe. Esa es la puerta de entrada a los apoyos y ayudas y, por tanto, sin el acceso a ellos, se profundiza en la discriminación ante la falta de recursos para alcanzar los mismos derechos y oportunidades.

