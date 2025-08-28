La Cruz del Mar de Chipiona, entre las 33 playas que desaparecerán por la subida del nivel del mar

Hasta 33 playas andaluzas podrían desaparecer por la subida del nivel del mar. Al menos eso dicen los estudios que maneja la Junta de Andalucía y que tal y como adelantó ABC están sirviendo a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para comenzar a actuar contra las consecuencias del paso del tiempo y sus efectos sobre las costas andaluzas.

Serán los litorales de la costa gaditana y la Costa del Sol los más afectados por esas pérdidas de arena que harán desparecer algunas de las playas más populares de Andalucía y que son muy frecuentadas por los bañistas y suponen una importante fuente de ingresos.

Entre esas playas están las de la Cruz del Mar en Chipiona, una de las más conocidas de esa localidad gaditana que cada verano se llena de turistas. La playa del Camarón, en la misma localidad también figura en la lista elaborada por los científicos de playas que desaparecerían en el horizonte del año 2100. Es decir, dentro de setenta y cinco años.

En Rota, otra de las localidades gaditanas más frecuentadas también peligra la de La Costilla mientras que en Cádiz capital se apunta a Galeones,La Victoria y Cortadura.

También están en peligro La Barrosa en Chiclana, Roche en Conil y las de Santa Catalina (también conocida como la de la Muralla), Valdelagrana y Levante en El Puerto de Santa María.

En cuanto a la zona de la Costa del Sol están las de Río Verde y El Faro en Marbella, Los Boliches-Gaviotas y Carvajal en Fuengirola, Santa Ana en Benalmádena, la Butibamba en Mijas, El Bajondillo y Los Álamos en Torremolinos, La Misericordia, La Caleta y El Candado en la capital malagueña. En Vélez-Málaga también corren peligro las de Valle Niza y la de Torre del Mar.

Los informes de la Junta de Andalucía también apuntan a que las playas más afectadas por la pérdida de la propia arena serán algunas de la provincia de Huelva.

Así, en el horizonte del año 2050 se habla de que las que sufrirán mayores pérdidas serán la playa de Doñana, que perderá 12.500.000 metros cúbicos, la playa de Castilla (Almonte), con una merma de 7.800.000 metros cúbicos y la de Levante (El Puerto), que adelgazará en 6.400.000 metros cúbicos.

Mapa con las posibles playas que pueden desaparecer en un futuro junta de andalucía

Según los especialistas, los volúmenes de arena potencialmente perdidos son proporcionales a la longitud de playa y entre las más vulnerables a la pérdida de arena están las de Levante, La Victoria, La Anegada, Río Verde, Artola, Boliches, Carvajal, Campo de Golf, Gudalhorce y La Caleta, repartidas entre la provincia de Cádiz y Málaga.

Las playas que perderán la totalidad de su superficie por el escenario extremo de cambio climático en el año horizonte 2100 serán mayoritariamente del litoral gaditano occidental, entre las que se encuentran la playas Micaela, Cruz del Mar, La Victoria, Sancti-Petri, Roche; y las de la Costa del Sol, como pueden ser las de Nueva Andalucía, Fuengirola, los Boliches, Benajarafe, Caleta de Vélez.