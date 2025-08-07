Una vivienda en Cabra acumula basura que desata una plaga de chinches y terror vecinal

Un vecino del municipio cordobés de Cabra acumula tanta suciedad en su vivienda que ha derivado en una invasión de chinches. Los vecinos están hartos de las situación al ver como las ventanas están llenas de suciedad y moscas por la basura acumulada. Denuncian que llevan conviviendo con esta situación 18 años.

Una vecina, en declaraciones para Televisión Española, asegura que «me han intentado amenazar y han entrado varias veces en mi casa». Los habitantes más próximos al domicilio en cuestión denuncian que no pueden abrir las ventanas por el olor que sale de la casa.

Los testigos aseguran que el vecino de Cabra se refiere a ellos con insultos cuando los ven por la calle: «Gorda y fea es lo más bonito que te puede decir cuando te ve por la acera». O también «se pone a pegar voces en la puerta para que los vecinos salgan a discutir con él».

La situación ya se ha vuelto peligrosa porque, según cuentas los vecinos, en alguna ocasión «ha sacado un cuchillo» amenazando a varias vecinas de la localidad en plena calle.

Noticia Relacionada Estos son los municipios de Córdoba dónde más calor se espera esta semana Juan Carlos Jiménez Salvo contadas excepciones, la provincia no bajará de los 40 grados con alerta naranja generalizada

Además, en frente hay un vecino dependiente que está en cama por un ictus hace unos años. «No podemos abrir la ventana por la peste y los bichos», expresa su familia. «Hemos tenido que comprar un ventilador de techo para poder ventilar su habitación que es donde pasa su vida».

Los vecinos ya han presentado las respectivas denuncias por «insultos y amenazas», pero no ven una solución. Incluso en varias ocasiones «ha prendido fuego a una manta e incluso han tenido que venir los bomberos y él estaba escondido».

Más temas:

sucesos

Vivienda

Cabra