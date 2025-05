Cuándo visitar los Patios de Córdoba para evitar las colas: estas son las mejores horas

Los Patios de Córdoba tienen dos caras opuestas: la primera, la de los propios recintos que encandilan y atraen como oasis floreados que sacuden los sentidos; la segunda, la de la masificación y las colas, que pueden convertir la visita en una experiencia exasperante.

¿Es posible esquivar las multitudes? ¿Se puede disfrutar de la quietud de los Patios durante el atestado festival? Tanto el presidente de la asociación Claveles y Gitanillas, como el de Amigos de los Patios, Rafael Barón y Miguel Ángel Roldán, respectivamente, son rotundo: sí se puede, pero hay que acudir a unas horas concretas.

Así, según apunta Roldán, «es cierto que este año, por lo que he podido ver, las esperas no están siendo muy tediosas, de unos 10 minutos; además, la gente se reparte por todo el Casco para pasear y ver los recintos». En cualquier caso, «si no se quiere hacer cola, lo mejor es venir a partir de las 19.30, cuando ya se marchan los grupos y las excursiones».

Dos tramos horarios

De este modo, «se puede visitar una ruta cada día; entre las 19.30 y las 22.00 horas, cuando cierran los patios, hay tiempo para saborear la experiencia», indica el portavoz de los Amigos de los Patios.

En la misma línea se pronuncia su homólogo en Claveles y Gitanillas, quien, además, suma otro tramo horario más: las 11 de la mañana. «Depende, eso sí, del patio, pero muchos a esa hora están muy tranquilos, a la espera de los grupos. Así que yo recomendaría, sobre todo, a los cordobeses, que los visiten o bien a las 11 o a partir de las 20.00 horas».

Hasta el momento, la temperatura está acompañando. «Yo firmaría este tiempo para los próximos años», bromea Roldán, que recuerda otros mayos «con esas colas a 40 grados».

Evitar los fines de semana

Tanto Roldán como Barón señalan los fines de semana como los momentos en los que es más difícil visitar los patios con tranquilidad, «los que vienen no pueden hacerse bien la foto, ni pararse un poco más, porque hay otras personas que a lo mejor llevan 15 o 20 minutos esperando en la cola», señalan.