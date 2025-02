Urbanismo, dispuesta a eximir del plan neumático de residuos de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba ha puesto a sus juristas a buscar una fórmula válida para que las promotoras no tengan que instalar una parte de las obligaciones del plan de recogida neumática de residuos hasta tanto se aclare qué pasa con su vigencia. En estos momentos, la situación ha entrado en un 'impasse' bastante extraño en el que nadie tiene claro si el plan, que tiene un coste a repercutir entre los compradores de viviendas, está o no vigente. Si se le buscará salida o pasará a formar parte de los proyectos urbanísticos fallidos tras una inversión estimada de unos diez millones de euros.

Los promotores de Córdoba han pedido al Ayuntamiento que deje de exigirles que instalen la tecnología de los cuartos de basura, la parte que corresponde a los edificios. Se trata de una medida acordada con el teniente de Urbanismo Salvador Fuentes que reconoce estar por la labor de mitigar dentro de lo posible una situación que las empresas no han creado y que se debe una fallida planificación municipal que acumula ya cerca de dos décadas.

Diez millones de euros hasta el momento

Es preciso recordar que el sistema ha costado, hasta el momento, unos diez millones de euros y no ha llegado a funcionar nunca. Los promotores explican que no tiene mucho sentido seguir gastando dinero en una iniciativa que no se sabe muy bien si va a tener usos en el futuro. Se trata de una acción reversible porque los cuartos de basuras se pueden crear en cualquier momento pagando unos cuatro mil euros por edificio, ocho mil si se trata de grandes promociones donde el recorrido de la tubería interior hasta la red general supera los cincuenta metros de distancia.

Urbanismo tiene que tomar una decisión ya sobre la situación del plan especial una vez anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los abogados municipales han pedido al TSJA que les aclare si se ha cargado todo el proyecto o solamente la parte compleja que es ubicar las centrales de basuras en zonas verdes. La sentencia del fallo no hace ninguna distinción parcial de los efectos de la anulación. Lo tumba en su globalidad.

Una vez que se disponga de la respuesta, Urbanismo tiene que tomar una determinación y es si mantiene la pelea legal por el plan especial y, en caso contrario, si busca una alternativa. La sensación actual en el equipo de gobierno es que el plan especial está muerto y enterrado. Sin embargo, la anulación es un arma de doble filo para la institución municipal. Las promotoras podrían, en caso de que se abandonase el proyecto, reclamar la restitución de todo lo que han pagado para que Poniente tenga una red subterránea de tuberías que no funciona. Urbanismo siempre tiene la opción de buscar emplazamientos alternativos a las centrales de residuos, unos equipamientos costosos que no está claro cómo se van a pagar.