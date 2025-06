La Conferencia de Presidentes, una cita estéril que confirma la ruptura total entre Junta y Gobierno

Estaba cantado que no hubiera acuerdo. Lo que no lo estaba tanto es que la cita de la Conferencia de Presidentes que ayer se celebró en Barcelona concluyera como lo hizo: con los presidentes autonómicos del PP pidiendo a Pedro Sánchez que adelante las elecciones ... ya. «Venimos con ánimo de construir pero con pocas expectativas», había dicho Juanma Moreno antes de comenzar la Conferencia de Presidentes celebrada ayer en Barcelona. Y esos augurios se cumplieron.

La cita no pudo ir peor. Concluyó sin acuerdos, con los presidentes de las comunidades del PP sin arrancar a Pedro Sánchez las reivindicaciones que querían sacar y pidiendo elecciones. Si no fuera porque el presidente del Gobierno anunció un nuevo programa dotado con 175 millones de euros para el acceso gratuito a la educación infantil en familias con rentas bajas (la Junta había pedido que se financiara la mitad del coste de la educación de 0 a 3 años) podría decirse que la conferencia no sirvió para nada.

Sólo para evidenciar las diferencias que separan al Ejecutivo de Sánchez del de Juanma Moreno. Que se hacen más grandes cada día y que elevan el tono de la confrontación y la ruptura total entre ambas administraciones. Fue un foro en el que se escenificaron más las diferencias que suben de nivel a medida que empieza el tiempo de descuento electoral. Porque los múltiples escándalos de corrupción (el caso de la fontanera Leire Díez, los del hermano y la mujer del presidente o el fiscal general del Estado, entre otros) han logrado elevar el tono.

El presidente de la Junta pidió a Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones. «Permita a los españoles decidir», le dijo recalcando que la situación política es «insostenible» con un presidente «escondido» en La Moncloa. «No se puede gobernar estando permanentemente escondido en la Moncloa», le espetó Moreno insistiendo en que se está «en la fase final» de la legislatura.

«El Gobierno es incapaz ni siquiera de traer un proyecto de presupuestos. Por ello le he perdido que ante la situación de parálisis de bloqueo, sumado a la corrupción de casos en el entorno del presidente, lo mas sensato es disolver las Cortes», dijo el presidente de la Junta en su comparecencia ante los medios tras varias horas de infructuosa reunión. Una petición a la que Sánchez respondió insistiendo en que tiene la intención de agotar la legislatura y mantenerse. «No sabemos cómo lo va a hacer», dijo Juanma Moreno, que considera que se sufre «una hemorragia» que «si no se detiene acabará con el partido».

En cualquier caso el presidente andaluz insistió en que, aunque cree que la intención de Sánchez es alargar la legislatura porque sabe que si convoca elecciones «las va a perder», difícilmente va a aguantar más de un año «teniendo en cuenta los líos» que tiene. Por ello considera que terminará adelantando las elecciones «a palos».

Moreno cree que se está viviendo un momento político «tremendamente feo» en referencia a lo que ocurrió en la rueda de prensa de la 'fontanera' del PSOE o el espionaje de políticos y que la situación está generando «mucho malestar» en la sociedad y mucha distancia respecto a la política. «La legislatura está finiquitada», recalcó.

Sin embargo Juanma Moreno seguirá adelante con su legislatura en Andalucía y piensa agotar el mandato. Para él sería «un incentivo» si el presidente del Gobierno decide adelantar las generales y que coincidan con las autonómicas, previstas en junio de 2026.

Pese a que la reunión se prolongó, fue estéril. El foro se ha convertido «más en un mero escaparate que en un órgano de sentido. Una serie de monólogos reiterados uno tras otro» con un clima de extrema tensión.

El escollo

Sobre los temas tratados, Moreno recordó que durante su intervención en la conferencia pidió «exactamente lo mismo que María Jesús Montero cuando Mariano Rajoy era presidente y que aparece reflejado en el BOPA del Parlamento» y acusó a la vicepresidenta de traicionar a Andalucía.

De este modo, recordó que María Jesús Montero, como consejera de Hacienda de Andalucía, exigió en 2018 al que por entonces era presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 16.700 millones de euros más al año, de los que 4.000 millones serían para Andalucía. Además, reivindicó la creación de un fondo transitorio de nivelación para equiparar a la media a las comunidades peor financiadas, que el Gobierno de la Nación retire el proyecto de ley de condonación de deuda y que se actualicen las entregas a cuenta, ya que a Andalucía se le adeudan 1.540 millones de euros.

Otros asuntos que Andalucía llevó a Barcelona fueron la falta de inversiones en infraestructuras, especialmente en el transporte por ferrocarril. Se reclaman inversiones por 544 millones en redes eléctricas en Andalucía para actuar en las zonas de mayor déficit, ya que provincias como Almería, Granada, Jaén y Córdoba fueron en las que más tarde volvió la luz tras el apagón del 28 de abril.

Moreno también recordó que Andalucía es la penúltima comunidad en ejecución de inversiones del Estado en infraestructuras, a lo que se une que tiene pendientes treinta grandes obras ferroviarias que son vitales para la vertebración del territorio entre las que se encuentran los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo, Algeciras-Bobadilla, autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, el AVE a Huelva y Tren Litoral de la Costa del Sol.

También se incidió en la importancia de que haya un Pacto Nacional por la Salud con más fondos, más plazas MIR y mejores condiciones para retener a los médicos y enfermeros que se forman.

En materia de vivienda, se destaca que si hay un plan de impulso debe ser sin imponer condiciones a las comunidades y que Andalucía es la comunidad que tiene el mayor parque público de España, en torno al 41% del total, y que ha multiplicado por cuatro el número de viviendas protegidas, 13.010 nuevas viviendas en 2019-2024 frente a 3.216 en 2013-2018.

El presidente de la Junta también se refirió al miedo a la ocupación como uno de los frenos que hay al mercado de alquiler y defendió la necesidad de poner en marcha un Plan Nacional Antiocupación con seguridad jurídica a propietarios ante los posibles impagos de alquileres.

La reunión preparatoria de hace unos días acabó sin acuerdo y la cita de ayer peor. Se había calentado en los últimos días porque no lograban consensuar ni los temas a debatir. La Junta pedía, como el resto de comunidades del PP, una batería de temas entre los que destacaba la financiación autonómica, a lo que el equipo de Sánchez llevaba semanas negándose.

No fue posible porque las diferencias entre ambos gobiernos vienen ya de lejos y se han intensificado en los últimos meses tras el desembargo de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como secretaria general del PSOE andaluz. Cada fin de semana que la socialista sevillana acude a Andalucía se produce un nuevo desencuentro. Después del de ayer quedan muchos más.