Las limpiadoras en huelga: «No podemos renunciar a los pluses con 771 euros»

Lo que Ángeles se pregunta es si hay derecho a que alguien lleve la vida que ella lleva. Y desde hace tiempo. «Siempre intentando tener un trabajo digno y resulta que te ves con cerca de cincuenta años y cobrando tres perras gordas, y además sientes que te están racaneando lo que te corresponde», dice la empleada del cuerpo de limpieza del Hospital Reina Sofía de Córdoba .

Es mediodía y hay tambores de guerra laboral en el acceso principal al Edificio de Gobierno del centro sanitario de la capital. «Por un salario justo no nos moverán. Porque nosotros somos esenciales. Sin limpieza no se puede. Limpieza se cabrea, ea, ea, ea», se escucha corear a las en torno a trescientas personas reunidas para que nadie se olvide de que sigue vigente la huelga de los profesionales del sector —que suman unos cuatros mil trabajadores que se emplean no solo en hospitales sino en todo tipo de instituciones y empresas de la provincia—.

¿El motivo? Un conflicto enquistado con la Asociación de Empresas de Limpieza de Córdoba (Alimcor), que se niega según su plantilla a mantener los pluses de antigüedad, transporte y nocturnidad que se suman al salario base, y que plantea por contra elevar los emolumentos desde los 771 euros netos al mes de la actualidad hasta los 965 del salario mínimo interprofesional pero eliminando esos ingresos extra ya citados.

«Lo mínimo a lo que puede aspirar una»

«No hay derecho, no hay derecho. Así no se trata a la gente . Nos merecemos algo más de sensibilidad por todo lo que damos a cambio», insiste Ángeles junto a una de las pancartas en las que luce, entre lemas, un par de banderolas de UGT , que es el sindicato impulsor de una protesta laboral que cumple ya un año. «Queremos un convenio justo. Es lo mínimo a lo que puede aspirar un trabajador», resume esta empleada de Eulen , la concesionaria del servicio de higiene y de retirada de residuos del Reina Sofía de Córdoba .

«Lo que no puede ser es estar siempre sintiéndote como una esclava : seis horas y media seis días a la semana para cobrar lo que cobras, y que cuando en la calle te preguntan de cuánto es tu nómina se te caiga la cara de vergüenza , o que te den ganas de llorar», señala la profesional.

Una pancarta alusiva al conficto en el exterior del Hospital ABC

Entre quienes corean las quejas se encuentra también María Martí, que lleva casi treinta años trabajando como limpiadora en el centro sanitario de referencia de Córdoba . «Cada cuatro años hay un contrato nuevo para la concesión del servicio y a las que somos de la plantilla nos van subrogando, por lo que nosotras, las más antiguas, hemos prestado nuestros servicios para varias empresas: la última es Eulen », declara.

«Tengo tres quinquenios de antigüedad y con el resto de los pluses son unos 830 euros a percibir. Ahora quieren que nuestros pluses, que son el de antigüedad , el de transporte y el de nocturnidad , se queden incluidos en el sueldo base para llegar al mínimo interprofesional, y nosotros queremos que partamos de los 965 euros y a partir de ahí nos sumen los pluses, porque no queremos perderlos. Si cedemos ahora, estamos cediendo para siempre», se extiende en María en la misma idea que sus compañeras .

Una vecina de Miralbaida

¿Se puede vivir con 830 euros al mes? Quien niega la cabeza de un modo rotundo es Carmen P., una vecina de Miralbaida que acaba de separarse y tiene mellizos . «Hasta ahora, mientras he estado casada, he ido tirando, porque aunque mi exmarido no es que tuviera unos ingresos para tirar cohetes , sí que entre los dos juntábamos lo suficiente para sacar la casa adelante. Pero ahora, con la pensión que me pasa para los dos chiquillos, me las veo y me las deseo...», explica con pesar.

La postura entre la patronal y la plantilla está tan enconada que el conflicto ha saltado al debate ciudadano y durante la protesta de este miércoles, 3 de febrero de 2022, los convocantes tuvieron que escuchar algún reproche de los familiares de los pacientes que acudían al Hospital . «Hombre, no. Así, no. Defended vuestros derechos pero no juguéis con la salud de nadie», criticó una viajero de Aucorsa que esperaba su autobús en la parada que está junto al Edificio de Gobierno . Este periódico trató ayer, sin éxito, de que las patronales cordobesa — Asociación de Empresas de Limpieza de Córdoba (Alimcor) — y nacional — Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) — dieran su versión.

Manifestantes, este miércoles ABC Empleo se ofrece como mediadora en el conflicto Con la intención de promover la resolución del conflicto laboral en el sector de la limpieza en Córdoba , la Junta de Andalucía, a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), ha promovido este jueves, 3 de febrero de 2022, una reunión con todas las partes implicadas para analizar el conflicto laboral creado por la negociación del nuevo convenio colectivo del sector, y que ha dado origen a una huelga indefinida. En el encuentro participarán todas las partes negociadoras y en la que se analizará, el citado conflicto y la huelga de la limpieza en curso.