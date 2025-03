Como si se hubieran adaptado al tiempo en el que viven, los azahares ya anuncian con botones blancos que están a punto de estallar en los naranjos. Me di cuenta ayer, el día de San Álvaro de Córdoba . Cuando falta un ... mes para que termine un invierno que hasta ahora no ha sido más que una convención del calendario y que ha dejado en las calles paisajes de camisetas de manga corta y brazos tatuados . Cuando queda una semana para que la ceniza recuerde en la frente que la vida es fugaz y que algún día nos pedirán cuentas por el bien y el mal que hemos hecho en la tierra a la que tendremos que volver. Cuando las mujeres no han tocado las borlas del cíngulo del Rescatado después de depositarle un beso en los pies, cuando ni siquiera el Cristo del Remedio de Ánimas luce como un sol de crepúsculo en su capilla entre los símbolos que invitan a convertirse tanto como las palabras.

Casi de un día para otro las naranjas orondas que servirán para hacer una mermelada que gusta más en los países donde menos crecen estas frutas han desaparecido de los árboles y en su lugar están los botones precursores, que prometen un futuro de tardes tibias y perfumadas y de pétalos diminutos que caen como una caricia sobre la cabeza cuando se pasa por debajo. Un futuro efímero y fugaz como su propia presencia en los naranjos, como la pureza que simbolizan y como la propia duración de esa alta primavera que deja en la piel el pellizco de una vida bella. Y si todo sigue así, cuando haya un nazareno en la calle y el varal de un palio roce las ramas de algún naranjo mecido en música sutil, de allí ya no caerán azahares, porque en Semana Santa no serán más que un recuerdo de lo que se adelantó demasiado. Tendrá que ver con el cambio del clima que ya parece una evidencia y que está disparando las temperaturas en este febrero que más bien parece marzo avanzado y sin nubes en el cielo, pero tal vez los azahares, después de vivir tantos años las vísperas de la Semana Santa y de colmar con su olor descarado la embriaguez que a todo el mundo atonta en esos días, hayan pensado que ellos también quieren adelantar la fiesta . Habrán conocido que la impaciencia es tanta que no hay que esperar ni siquiera al Domingo de Ramos para lanzarse a la calle con la ilusión de un niño, y saben, por sus hermanos jazmines , que hasta en septiembre hay quien hace carreras oficiales con comitivas interminables de pasos y gente grabando con los móviles, ya que no sintiendo. Les pesará ver a tanto cansino contando semanas en agosto, las igualás que se convocan en otoño y el dar vueltas a lo que ya no es el disfrute de unos días sin tiempo ni la llegada de algo que sólo se despliega una vez al año. De algo tan frágil como ellos mismos. Antes era una fiesta y como tal tenía sus ritos; ahora es una obsesión que impide disfrutar de otras muchas cosas en la vida, es una pregunta constante y repetida a quienes saben de meteorología y tienen que aguantar que haya gente que quiera saber si va a llover y a qué hora dos meses antes del día en que ellos se tienen que poner una túnica o mejor un costal o un traje negro. Si queda algún azahar para Semana Santa será agrio y ajado, tanto como estos días de entraña pura que se estrujaron tanto que cuando por fin llegan, todos los años por una luna llena que se hace sagrada, no dejan el sabor de lo que durará siempre en la memoria, sino las ganas de que termine lo que se sobó tanto que ya no dice nada. Noticias relacionadas El pin laicista

