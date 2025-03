Amanecía el día cuando Jesús de Nazaret se acercó al tempo para reunirse con la gente. Aprovechando la ocasión, los politiquillos y trepas llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo dijeron a Jesús :

—Maestro, la ley Moisés ordena apedrearla. ¿Tú qué dices?

Tras reflexionar unos segundos, Jesús dijo: «Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». ¡Ni una!

Es de interés del medio que me permite escribir esta columna, comentar asuntos locales con preferencia a otros cuyas decisiones escapan de la responsabilidad ciudadana o de los políticos locales . Confieso que no me cuesta cumplir ese deseo. Lo que observo en la lejanía me causa desagradable impresión, es decir, me produce asco. Aunque últimamente lo que veo en la cercanía tampoco es un regalo para el alma. ¡Vamos! que hay poca diferencia.

El tratamiento político que se está haciendo en esta ciudad con lo que de momento es la investigación de un presunto delito urbanístico que atañe a la jefa de la oposición me produce el mismo rechazo estomacal que los linchamientos que se hacen desde la política a personas a las que el tiempo y la justicia sentencian como inocentes. Me uno a las razones que Díaz Vieito expuso el pasado sábado en este mismo diario sobre este asunto.

También me produce indignación el ver como una joven señora, empleada de Sadeco , se ve obligada a recoger, algunas cosas a mano, la basura de plásticos, botellas y restos de comida que en grandes cantidades, unos energúmenos han dejado esparcidas tras su juerga en las aceras y calzada de la calle Camino del Patriarca , mientras que a corta distancia permanecen vacías varias papeleras. Esto es una falta de respeto a una mujer que tiene familia y que en medio de una pandemia se ve obligada a palpar la porquería que han tirado unos ineducados e insolidarios ciudadanos y a sufrir la falta de autoridad de quienes permiten semejantes situaciones.

Volviendo al inicio de la columna, permitidme decir que ya es hora de que los políticos solucionen hechos como este último y que se dejen de lapidar a quienes tras un análisis o juicio justo pueden resultar inocentes.

Más temas:

Isabel Ambrosio