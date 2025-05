El pozo de la vergüenza

Querida Córdoba : Tienes tres mil años de antigüedad si nos remontamos al asentamiento prerromano del actual Parque Cruz Conde. Fuiste capital de la Bética y Colonia Patricia con los romanos, tus fundadores. Presumes de haber sido capital del Califato de Occidente en tu Siglo de Oro. Tienes una Mezquita-Catedral única en el mundo. Acumulas cuatro Patrimonios de la Humanidad, todo un póker. Conservas y atesoras un conjunto de iglesias fernandinas único en su género. Tu floreciente Universidad hace honor al lema de tu escudo, «clara fuente de sabiduría». Tu oferta cultural despliega un centenar de monumentos y museos. Tienes en la Corredera una plaza castellana trasplantada al sur. Presumes de un Gran Capitán que es orgullo de nuestra Historia.

Tienes una Real Academia depositaria y generadora de saberes que ya cumplió dos siglos. Eres cuna de Séneca, Osio, Averroes, Góngora, el Duque de Rivas y Julio Romero de Torres, por solo citar seis grandes. Tu hospital Reina Sofía es referente nacional en materia de trasplantes. Eres sin duda la ciudad española mejor comunicada por AVE (gracias a estar en los caminos de Sevilla y Málaga, eso sí). Puedes vanagloriarte de Lagartijo, Machaquito, Gerrita, Manolete y El Cordobés, los cinco califas del toreo. Vas a tener en pocos años la base logística del Ejército de Tierra, que impulsará tu maltrecha economía. Etcétera.

Acumulas muchos méritos en tu currículum. Pero sin un equipo de fútbol en Primera División , qué menos, parece que no eres nada , cuando ahora mismo los tienen Getafe, Álava, Eibar, Elche o Huesca, ciudades que, con todos los respetos, no se pueden comparar con tus glorias ni grandezas. Aquí, por el contrario, hemos caído en un pozo , equivalente, dicen, a la cuarta división . Un pozo de la vergüenza, por la mala gestión de quienes se han acercado al fútbol para medrar o enriquecerse. Ni los petrodólares han podido evitarlo. Como esto es una humillación en toda regla propongo, querida Córdoba, que mientras dure esa triste travesía del desierto tu ¿primer? equipo cambie su denominación —por ejemplo, Arcángel, y todo queda en casa— para que no se devalúe tu preclaro nombre, Córdoba , con semejante degradación futbolística. Con todos los respetos a los profesionales que sudan la camiseta —aunque suelan ser aves de paso—, el fútbol no es un mero juego sino un poderoso escaparate para tu imagen y estima.

Recuperar la dignidad es cosa de todos; por supuesto del Club y los jugadores, pero también de tu Ayuntamiento , tu Diputación , tus fuerzas vivas todas y tus empresarios , pues tener un equipo en las divisiones superiores es muy rentable para tu imagen , una publicidad gratuita , sobre todo si va acompañada de buenos resultados en el marcador. Y que tu nombre, querida Córdoba , no vuelva a ser manoseado, malbaratado ni mancillado por mercachifles. No te dejes humillar, por favor .

Noticias relacionadas Córdoba en gerundio