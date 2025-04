Miércoles Santo en Córdoba, en directo: sigue las procesiones de la Semana Santa 2025

Es Miércoles Santo en Córdoba. La Semana Santa entra en su ecuador con una jornada marcada por la solemnidad y la profundidad espiritual de sus cofradías. Son seis las hermandades que deben recorrer hoy las calles de la ciudad: la Piedad, el Perdón, la Paz, el Calvario, la Misericordia y Pasión. Desde la salida de la primera cruz de guía hasta la recogida del último palio, Córdoba vivirá una jornada de contrastes entre la serenidad de cortejos como el Calvario o Pasión, y la emoción más popular que despiertan hermandades como la Paz o la Misericordia.

Comenzamos con la información fundamental: la previsión meteorológica. La incertidumbre no desaparece del todo, pero todo apunta a que la lluvia respetará el Miércoles Santo