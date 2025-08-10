José María Gisbert opta a la reelección como hermano mayor de la cofradía del Cristo de Gracia de Córdoba

José María Gisbert, actual hermano mayor de la cofradía del Cristo de Gracia, optará a la reelección en las elecciones previstas el próximo 4 de septiembre.

Es la única candidatura presentada y, de recibir el respaldo de sus integrantes, supondrá la continuidad a una etapa caracterizada por la estabilidad y el cuidado del patrimonio.

El cordobés José María Gisbert, nacido en 1964, resultó elegido para este cargo en julio de 2021, para suceder a Ricardo Castilla, que culminó dos mandatos.

Durante los últimos cuatro años en patrimonio la cofradía ha realizado el estandarte de juventud (de estilo neogótico con aves del paraíso y símbolos en oro y plata con bordados de Francisco Pérez Artés).

Se restauraron la cruz de guía y la saya roja de la Virgen de los Dolores en nuevo terciopelo, que se admiró el pasado Jueves Santo en el paso de misterio.

En el plano musical su agrupación musical vive un momento muy dulce, con la preparación del segundo trabajo discográfico, 'La Santísima Trinidad', del que ya se ha presentado la portada. El autor de este óleo sobre lienzo es del montillano Francisco Gázquez.

La formación está presente en numerosos conciertos y tiene una fuerte presencia como acompañamiento a numerosas imágenes de Córdoba.

En obra social la cofradía del Cristo de Gracia enfoca su compromiso con la Fundación Prolibertas, y cuenta con un grupo estable de voluntarios que realizan varias donaciones de sangre al año.

Promueve un concierto solidario anual por una buena causa. También ayuda a Cáritas parroquial y a la Misión diocesana en Picota.