Gregorio Fernández en el Vía Crucis Magno de Córdoba: la historia de la urna del Sepulcro de El Carpio

El maestro la labró para el Yacente que ahora está en el Museo Nacional de Escultura y después se uso para trasladar a un marqués desde Madrid

El Señor Yacente de El Carpio, en la urna de Gregorio Fernández
Córdoba

El Magno Vía Crucis Diocesano 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente' brindará la oportunidad de disfrutar en Córdoba de una obra de arte de excepcional valor debida a uno de los escultores más grandes de España. La hermandad del Santo Sepulcro de El Carpio ... muestra a su titular en una urna debida a Gregorio Fernández (Sarria, Lugo, 1576-Valladolid, 1636), el gran maestro de la escuela castellana.

