Pasión en Córdoba

El círculo del Vía Crucis Magno de Córdoba se cierra con la presencia de las últimas imágenes de la provincia en los templos

El Cristo de la Expiración de La Rambla ya está en San Agustín, y el Señor en la Columna de Priego en San Pedro

Las imágenes de la provincia ya aguardan entre oraciones el Vía Crucis Magno en las iglesias de Córdoba

El paso de Jesús en la Columna, de Priego de Córdoba, en la basílica de San Pedro
Julia García Higueras

Córdoba

La llegada constante de imágenes de la provincia, y su disposición y veneración en los templos en los que tienen su sede temporal son el signo inequívoco de que el comienzo del Vía Crucis Magno 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente' está en su cuenta ... atrás.

