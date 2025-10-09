El círculo del Vía Crucis Magno de Córdoba se cierra con la presencia de las últimas imágenes de la provincia en los templos

La llegada constante de imágenes de la provincia, y su disposición y veneración en los templos en los que tienen su sede temporal son el signo inequívoco de que el comienzo del Vía Crucis Magno 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente' está en su cuenta ... atrás.

Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, el Santo Sepulcro de El Carpio y las Angustias de Montoro fueron de las primeras en llegar a sus respectivas iglesias y entre los más recientes se sitúa el Cristo de la Expiración de La Rambla, dispuesto ante el altar mayor de la iglesia de San Agustín.

El viernes por la tarde precisamente sus devotos vivirán la misa preparatoria para la gran celebración diocesana del sábado 11 de octubre. Para la cofradía, apuntan, es «un momento histórico y de profunda emoción para todos los cofrades, que esperan con fe e ilusión este encuentro único con el Señor».

Sucede lo mismo con Nuestro Padre Jesús en la Columna de Priego de Córdoba, que se encuentra ya sobre su paso en la basílica de San Pedro. Representa la flagelación y es una de las grandes joyas de la Semana Santa de la provincia, pues está atribuido a Alonso de Mena, de la escuela granadina. Su cofradía, la Vera-Cruz, tiene 475 años.

La imagen viene tras protagonizar una Santa Misión Evangelizadora en su municipio.

Lucena

Nuestro Padre Jesús de la Columna de Lucena, de Pedro Roldán, es del siglo XVII y será el último en incorporarse a la nómina, puesto que llega en las próximas horas a la parroquia de San Francisco de Córdoba.

Su participación en el Vía Crucis Magno de la capital se producirá sólo unas semanas después de formar parte de la procesión Magna 'Lucena vive la Pasión'.

Además, el Cristo de Zacatecas, de Montilla, y la Virgen del Socorro a sus pies, se encuentran preparados sobre su paso entre las naves de de la Mezquita-Catedral.

Estos días están siendo intensos por las cuestiones de traslado y de organización de las imágenes, los pasos y las insignias de los cortejos, y en cuanto a la preparación espiritual previa.

La hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído de Aguilar celebra una función eucarística en honor a su titular este jueves a las ocho de la tarde en la parroquia de San Francisco. Al finalizar se llevará a cabo un solemne besapiés.

Traslado de Afligidos

El viernes 10 de octubre por la noche la hermandad de la Santa Cruz de Puente Genil desarrolla el traslado de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos entre la parroquia de San Andrés, donde ha estado expuesto temporalmente al culto, hasta la casa de hermandad de la Esperanza, en la calle Escañuela, desde donde saldrá el sábado hacia la Catedral.

A partir de las 21.00 horas, se rezará por las calles el santo vía crucis, con el acompañamiento musical de la Camerata de la agrupación Nuestro Padre Jesús de los Afligidos.

Una vez finalizado el traslado, se celebrará la solemne subida al paso de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, un acto público al que todos los fieles están invitados.