sucesos

Desmantelan una estafa 'online' de más de 500.000 euros que afectaba a tres empresas olivareras en Córdoba

Se había producido una intromisión en los correos electrónicos, tanto del proveedor como de los clientes, pudiendo acceder a los datos económicos

Los especialistas en delitos informáticos de la Guardia Civil
ABC Córdoba

Córdoba

La Guardia Civil culmina la operación que venía desarrollando en la provincia en relación con una estafa a través de Internet, con 14 personas, 7 empresas y 9 cuentas bancarias investigadas. El desarrollo de la investigación ha permitido bloquear unos 402.000 euros de ... los 552.000 euros estafados.

