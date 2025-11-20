Suscríbete a
agricultura

La Guardia Civil refuerza el dispositivo contra robos en el campo cordobés para la campaña agrícola 2025-2026

El dispositivo de seguridad se verá reforzado en la provincia con seis Equipos ROCA, dedicados en exclusiva a este tipo de hechos delictivos

Una patrulla del Equipo ROCA en el campo cordobés
Una patrulla del Equipo ROCA en el campo cordobés

ABC Córdoba

Córdoba

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López y el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil han presentado a las asociaciones agrarias el dispositivo de seguridad que se implantará durante la campaña agrícola 2025-2026 en Córdoba. La reunión ha contado ... también con la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha participado en los actos del Comité Oleícola Internacional.

