La Guardia Civil refuerza el dispositivo contra robos en el campo cordobés para la campaña agrícola 2025-2026

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López y el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil han presentado a las asociaciones agrarias el dispositivo de seguridad que se implantará durante la campaña agrícola 2025-2026 en Córdoba. La reunión ha contado ... también con la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha participado en los actos del Comité Oleícola Internacional.

Han acordado mejorar los niveles de seguridad con más presencia de patrullas en caseríos, granjas, explotaciones agropecuarias, zonas de cultivo o plantas fotovoltaicas. Además, se han establecido operativos preventivos en las franjas horarias de mayor incidencia de este tipo de delincuencia y se han intensificado los puntos de verificación de personas y vehículos, así como las inspecciones de establecimientos de compraventa de material usado.

El dispositivo de seguridad se verá reforzado con los Equipos ROCA (Equipos de lucha contra el Robo en el Campo), que realizarán una vigilancia permanente y una mayor comunicación con los colectivos afectados. En total, en la provincia de Córdoba trabajan seis equipos dedicados en exclusividad a estos cometidos.

También se reforzarán las labores de investigación para lo que ha sido «fundamental la cooperación y el trabajo conjunto con el sector agrícola y ganadero con el que se mantiene un contacto permanente», han explicado desde la subdelegación del Gobierno en Córdoba.

En lo que va de año, se han efectuado más de 4.500 servicios de patrulla en entornos rurales relacionados con las explotaciones agrícolas y ganaderas para evitar la comisión de este tipo de infracciones penales.

La subdelegada del Gobierno, Ana López, ha valorado positivamente la iniciativa de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba de organizar varias jornadas formativas con los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegida (DOP) en la provincia.

Además de las acciones preventivas, se realizará una intensificación de la inspección en fincas y en primeros escalones de comercialización de la aceituna, así como en establecimientos de compra.

Balance anterior

En la reunión también se ha analizado el balance de la campaña actual respecto a la anterior. Las cifras de criminalidad disminuyeron en más de un 22% con respecto al año anterior, según las cifras oficiales. Asimismo, en dicho periodo se llevaron a cabo más de 60 inspecciones en explotaciones agrícolas y ganaderas. La tasa de esclarecimiento de este tipo de hechos delictivos se ha situado en torno al 25%.

En lo que va de año, se ha detenido o investigado a más de 100 personas, se han mantenido más de 25 reuniones con colectivos agrícolas y ganaderos; y se han realizado más de 4.200 puntos de identificación de personas y vehículos en la provincia.