Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Encendido de las luces de Navidad en Sevilla, en directo: última hora del alumbrado
Última hora
La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

Cultura

Puente Genil dedica un busto al cantaor Niño Hierro, eslabón entre el flamenco antiguo y el contemporáneo

Es obra del escultor José María Serrano Carriel y se ubica en el lugar en que nació

Las cenizas de Fosforito reposarán en Puente Genil y Málaga, entre El Terrible y el Cautivo

El Teatro Circo de Puente Genil sumará el nombre de Antonio Fernández 'Fosforito' 

Inauguración del busto de Niño Hierro en Puente Genil
Inauguración del busto de Niño Hierro en Puente Genil Rocío Díaz

Rocío Díaz

Puente Genil

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La ciudad de Puente Genil ha inaugurado este sábado el busto al cantaor Juan García Ruiz 'Niño Hierro', un monumento que se ha situado en la calle Angelita Martín Flores, esquina con calle Pósito.

Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de ... la localidad, en colaboración con la Asociación Amigos de Puente Genil y la familia del artista, que se ha visto materializada en bronce por el escultor cordobés José María Serrano Carriel, en un enclave flamenco por su vinculación con la historia y el entorno del protagonista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app