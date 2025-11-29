Puente Genil dedica un busto al cantaor Niño Hierro, eslabón entre el flamenco antiguo y el contemporáneo

La ciudad de Puente Genil ha inaugurado este sábado el busto al cantaor Juan García Ruiz 'Niño Hierro', un monumento que se ha situado en la calle Angelita Martín Flores, esquina con calle Pósito.

Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de ... la localidad, en colaboración con la Asociación Amigos de Puente Genil y la familia del artista, que se ha visto materializada en bronce por el escultor cordobés José María Serrano Carriel, en un enclave flamenco por su vinculación con la historia y el entorno del protagonista.

Noticia Relacionada pretérito imperfecto La llave que abrió el flamenco Francisco Poyato Ubicado en el mismo enclave que vio nacer a este cantaor flamenco natural de Puente Genil, el monumento ha supuesto un homenaje del municipio a la figura de Juan García Ruiz 'Niño Hierro', en la historia del flamenco de la localidad. Nacido en Puente Genil en 1899 y fallecido en 1987, fue considerado un cantaor de referencia en los años 20 del siglo pasado y eslabón clave entre el cante antiguo y el flamenco contemporáneo. Destacó en muchos palos, especialmente en la saeta cuartelera, típico de la localidad. «Un gesto de memoria, honra y de gratitud hacia quien ayudó a transmitir el flamenco antiguo hasta voces como la de Fosforito», según ha asegurado el Ayuntamiento. Se trata de una muestra, en definitiva, que se ha llevado a cabo para mantener viva la historia y el legado artístico de Niño Hierro, de cara a nuevas generaciones aficionadas del flamenco.

