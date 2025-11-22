Suscribete a
La Santa Sede envía a Ramón Valdivia como administrador apostólico del Obispado de Cádiz y Ceuta
El partido entre el Betis y el Girona de este domingo se queda sin Policía Local

fiestas

Este pueblo de Córdoba compite con Vigo por tener la decoración de Navidad más exagerada

Son más de dos millones de luces las que conforman el despliegue lumínico que adorna este municipio

Ruta en Puente Genil: el pueblo de la luz navideña

Calle de Puente Genil adornada para Navidad
Calle de Puente Genil adornada para Navidad ximenezgroup

Valme J. Caballero

Córdoba

Se acerca la Navidad, una de las festividades en las que más se adornan pueblos y ciudades con una decoración característica y cuya protagonista son las luces.

En Andalucía, concretamente en la campiña cordobesa, hay una localidad afamada por cómo engalana sus calles ... y plazas: Puente Genil. Con un impresionante despliegue lumínicoy unos novedosos motivos este municipio vive las fiestas navideñas de una forma especial y con más luz que nunca.

