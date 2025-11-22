Este pueblo de Córdoba compite con Vigo por tener la decoración de Navidad más exagerada

Se acerca la Navidad, una de las festividades en las que más se adornan pueblos y ciudades con una decoración característica y cuya protagonista son las luces.

En Andalucía, concretamente en la campiña cordobesa, hay una localidad afamada por cómo engalana sus calles ... y plazas: Puente Genil. Con un impresionante despliegue lumínicoy unos novedosos motivos este municipio vive las fiestas navideñas de una forma especial y con más luz que nunca.

Motivos religiosos y puramente típicos de estas fiestas como cajas de regalo, renos, bolas de árbol, campanas, hojas, y un largo etcétera embellecen las calles de esta localidad y hacen vivir una navidad especial.

Hay varios puntos estratégicos como la céntrica calle Susana Benítez, considerada como la arteria comercial de la localidad o el Paseo del Romeral, donde, entre otros motivos ha habido un espectacular bosque celestial con majestuosos arcos de luz.

Dadas las características de la ornamentación, existen algunos lugares en los que el visitante no sólo contempla sino que puede introducirse y rodearse de luces de colores haciendo que vivan una experiencia sensorial única. Las calles de la localidad se llenarán de luz con casi dos millones de puntos de luz LED. Y la instalación de este año estará compuesta por 280 arcos luminosos, 115 farolas decoradas, nueve motivos agrupados, dos fachadas iluminadas, diez figuras de suelo, cuatro letreros luminosos, 840 guirnaldas, ocho proyectores, y la decoración de unos 150 árboles naturales repartidos por distintos puntos del municipio y sus aldeas.

Guirnaldas de luz en Puente Genil Ximenezgroup

Novedades

En este pueblo, además, se estrenan diseños que después llegan a otras ciudades como Vigo o Madrid o incluso del extranjero – Bélgica, Italia,…-, gracias a la empresa Ximenez Group, oriunda del municipio y que lleva más de 80 años dedicada a esta actividad y la ha convertido en referente mundial del sector de la iluminación decorativa y artística.

Además, el acceso por carretera al pueblo también se encuentra iluminado de forma especial para que el visitante vaya introduciéndose en el mágico mundo navideño que se crea cada año y que siempre cuenta con novedades.

Pero la decoración con luces no viene sola sino que se completa con una amplio programa de actividades socioculturales – conciertos, bailes, actividades para pequeños,…- para el disfrute de los vecinos y de todo aquel que quiera vivir este bello paisaje navideño.

La visita previa a la Navidad en Puente Genil aparte de focalizarse en las luces no puede terminarse sin degustar su postre más universal, el dulce de membrillo, elaborado artesanalmente en la mayoría de las casas, y que no falta en ningún establecimiento hostelero. Las gachas con coscurros, magdalenas o los rebates completan la carta dulce de esta localidad.