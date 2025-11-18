Suscríbete a
Cultura

El Teatro Circo de Puente Genil sumará el nombre de Antonio Fernández 'Fosforito'

El Ayuntamiento iniciará «de inmediato» los trámites para rendir homenaje al cantaor en el espacio cultural

Muere Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', leyenda del cante flamenco

Las cenizas de Fosforito reposarán en Puente Genil y Málaga, entre El Terrible y el Cautivo 

El cantaor Antonio Fernández 'Fosforito'
ABC Córdoba

Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil iniciará de forma inminente los trámites para que el actual Teatro Circo adopte la denominación de Teatro Circo Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', en recuerdo y homenaje al recién fallecido cantaor de flamenco y uno de los artistas ... más universales que ha dado la localidad.

