Las plantas fotovoltaicas proyectadas a 2028 no ahorran polémica en Cabra

La localidad de Cabra vive un momento de crispación por la posible construcción de tres plantas fotovoltaicas en Huertas Bajas en 2028, algo que parece cada vez más real. Este proyecto ha dado lugar a un profundo malestar en gran parte de los vecinos ... de esta zona, que temen que estas instalaciones perjudiquen sus terrenos y su modo de vida.

Los vecinos defienden que la intención de construir una planta fotovoltaica en esta parte del municipio lleva existiendo desde 2023. Esta iniciativa se hizo pública el pasado 5 de marzo, en una sesión informativa a la que asistieron los vecinos, la corporación municipal y los representantes de Viridi, la empresa encargada de explotar este proyecto.

En aquella reunión, se explicaron las dos plantas solares que pretendían instalar (Ágata y Zafiro) y los empleos que generarían, pero aún no estaban delimitadas las zonas en las que se querían construir.

A día de hoy, la situación parece ser otra. El plan incluye una tercera planta, Óleo Solar, que tendrá una potencia de 75 megavatios y estará instalada al norte del término municipal de Huertas Bajas. Por su parte, la planta Ágata tendrá 51 megavatios y la planta Zafiro tendrá 44, y ambas estarán instaladas al norte y al sur de la carretera que une esta zona con Cabra.

El alcalde de la localidad, Fernando Priego, ha asegurado que están trabajando conjuntamente con los vecinos de Huertas Bajas para evitar la construcción de estos parques en este término del municipio. «Seguimos negociando de forma férrea y contundente que no queremos que se instale esa planta solar en Huertas Bajas», expone el primer edil, y asegura que el Ayuntamiento aún no ha emitido ninguna licencia de obras para estos proyectos. A pesar de esto, el descontento es creciente tanto en la oposición política como en parte de los vecinos de Huertas Bajas, quienes empezaron a movilizarse en el mes de mayo a través de la Plataforma Stop Megaplantas.

Charlas barrio a barrio

Los vecinos hicieron manifestaciones y protestas frente al Ayuntamiento de Cabra y en el Pleno local. A día de hoy, y hasta mediados de noviembre, están ofreciendo charlas públicas en los distintos barrios de la localidad para el resto de egabrenses, en las que expresan su descontento y exponen sus argumentos en contra de este proyecto.

Otro punto importante en este asunto es la posible construcción de dos plantas de biometano, además de las ya citadas. Ante el creciente miedo y rechazo de los vecinos, Fernando Priego ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad: «Esa planta tan solo cuenta a día de hoy con un informe de compatibilidad urbanística, no tiene licencia de obras, ni ha tramitado siquiera el proyecto de actuación necesario que debe aprobar el Pleno», expone Priego.

¿Qué hay del proyecto de biometano?

Sin embargo, estos mensajes no parecen haber calado en la ciudadanía, que exige transparencia al Ayuntamiento, algo que respalda la oposición política. En cuanto a estos proyectos de biometano, el secretario general del PSOE en Cabra, Jesús Chacón, asegura que «compartimos las inquietudes vecinales, ya que no se ha facilitado información suficiente a la oposición ni a la ciudadanía».

Vox también rechaza estas iniciativas. El diputado autonómico de este partido por Córdoba, Alejandro Hernández, visitó el pasado 9 de octubre la localidad egabrense junto al concejal de Vox en el Ayuntamiento, Pedro Palomeque. Durante su visita, Hernández declaró que ambos proyectos «carecen de transparencia y se están promoviendo sin informar adecuadamente a los vecinos ni valorar las consecuencias medioambientales y agrícolas que implican».

El alcalde ha asegurado actualmente que están tramitando un Plan Especial Urbanístico para «controlar, limitar y ordenar la llegada de estas infraestructuras a nuestra ciudad». El objetivo de este plan, según Priego, es «dejar claro dónde sí y dónde no pueden instalarse» y asegura que «no estamos de acuerdo con su ubicación y vamos a hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para impedir que esas placas se pongan en el ámbito urbanístico de Huertas Bajas, porque los ciudadanos de Cabra y su calidad de vida siempre van a ser lo primero».

Proyecto de la planta fotovoltaica de Viridi abc

Sobre esta iniciativa, desde el PSOE de Cabra consideran que «el Plan Especial Municipal llega tarde y el Ayuntamiento debería haber actuado mucho antes, paralizando las licencias y elaborando un marco de ordenación adecuado que estableciera criterios claros de ubicación, compatibilidad agrícola y protección ambiental».

Tanto PSOE como Vox han mostrado su preocupación por lo que estos proyectos supondrían para los agricultores y el olivar tradicional. En un principio, Viridi aseguró que los terrenos en los que se pretendían construir estas plantas correspondían a olivares poco productivos.

Pérdidas económicas

Los vecinos no solo han negado esto, sino que también aseguran que estos proyectos supondrán pérdidas económicas para el municipio. La situación actual es que el proyecto parece seguir adelante, a pesar de haber retrasado su construcción de 2027 a 2028. El pasado 7 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la planta solar Ágata, en el que se concluye que se trata de un proyecto viable, pero que debe desarrollarse siguiendo unas normas ambientales estrictas, como la protección del suelo y de la fauna.

Por su parte, los vecinos pretenden continuar movilizándose, con manifestaciones y reclamaciones al Ayuntamiento, y buscan el apoyo tanto del resto de la ciudadanía como de la oposición política.