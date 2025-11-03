Suscríbete a
infraestructuras

Las plantas fotovoltaicas proyectadas a 2028 no ahorran polémica en Cabra

Una plataforma vecinal y algunos partidos alzan la voz contra la proliferación de estas instalaciones en las Huertas Bajas mientras el alcalde prepara medidas

Concentración de los vecinos de Huertas Bajas frente al Ayuntamiento de Cabra
Concentración de los vecinos de Huertas Bajas frente al Ayuntamiento de Cabra beatriz mora

Beatriz Mora

Cabra

La localidad de Cabra vive un momento de crispación por la posible construcción de tres plantas fotovoltaicas en Huertas Bajas en 2028, algo que parece cada vez más real. Este proyecto ha dado lugar a un profundo malestar en gran parte de los vecinos ... de esta zona, que temen que estas instalaciones perjudiquen sus terrenos y su modo de vida.

