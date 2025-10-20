Las explotaciones agrarias de Córdoba con plantas solares de consumo propio podrán tener ayudas de la PAC

Cualquier modificación de la Política Agraria Común (PAC) tiene un fuerte impacto en el campo cordobés, ya que las ayudas que conllevan este programa europeo llega hasta los bolsillos de casi 37.000 agricultores y ganaderos cordobeses y su cuantía supone en torno ... al 25 por ciento de la renta agraria.

El actual marco, que está vigente desde 2021 a 2017, recoge que cada una de los estados pueda introducir cada año modificaciones para ajustar las medidas a la realidad del sector agrario. Es lo que acaba de anunciar el Gobierno central, que aprobó la semana pasada distintas mejoras que, como es lógico, deben contar con el beneplácito de la Comisión Europea.

Como explicaron a ABC fuentes de Asaja, de ellas es que a partir de ahora se reconoce a los sistemas fotovoltaicos como «superficies potencialmente admisibles a efectos de las ayudas de la PAC, siempre que se mantenga el carácter prioritario de la actividad agraria».

El técnico de la patronal agraria, Eduardo Eraso, explicó que esta medida afecta a aquellas zonas productivas que disponen de placas solares y que cuentan con actividades agrícolas.

Según indicó, en su mayoría son explotaciones de riego que cuentan con instalaciones solares en altura y debajo se encuentran cultivos, principalmente, olivos situados en seto. Eso sí, los propietarios deben comprometerse a destinar exclusivamente la energía generada a cuestiones de su producción agrícola y, ningún caso, se puede comercializar. Eso deja fuera de las subvenciones comunitarias a las plantas fotovoltaicas tradicionales.

El Gobierno también ha eliminado la exigencia de que las explotaciones de secano mantengan en verano un 20 por ciento de las conocidas como cubiertas vegetales para poder acceder a las ayudas. Se trata de plantas que se dejan crecer entre los árboles, especialmente en cultivos leñosos como el olivar, con el fin de proteger al suelo de la erosión.

Precisamente este pasado periodo estival los agricultores pusieron el grito en el cielo por el riesgo que suponían estas cubiertas vegetales a la hora de que se generaran incendios forestales.

En julio se declararon dos fuegos en sendas plantaciones de olivar en Santaella y en Baena por este motivo, perdiéndose numerosas hectáreas de cultivo tras ambos incidentes.

Eraso reveló que las cuantiosas lluvias que se registraron en primavera provocaron que esta vegetación tuviera un crecimiento más importante, lo que elevaba el riesgo de que se encendiera durante el último periodo estival que ha estado marcado por las altas temperaturas a lo largo de un amplio ciclo temporal.

El representante de Asaja indicó que estos peligros llevaron a algunos agricultores, que habían respetado esta exigencia medioambiental en el primero año del cobro de las subvenciones, a no hacerlo por las pérdidas sufridas en los ejercicios siguientes, a pesar de quedarse sin los apoyos financieros europeos.

De menor impacto son otras mejoras como es la simplificación administrativa en el cobro de las ayudas de la PAC por parte de las cooperativas agroalimentarias en el sector vitivinícola y en el de las frutas y las hortalizas, con especial incidencia en los cítricos en la comarca de la Vega del Guadalquivir. Estas subvenciones son destinadas por estas entidades para sus socios en cuestiones como la renovación de la maquinaria con la que trabajan.

Finalmente, el Gobierno también ha impulsado una agilización burocrática en la cesión de derechos en aquellos casos en los que el beneficiario sea un agricultor que se incorpora a la actividad primaria o se trata de una explotación catalogada como de titularidad compartida.