'Pensativa', la nueva obra de Romero de Torres para la colección del cordobés Blas García

La colección artística del cirujano cordobés Blas García, pozoalbense residente en Tenerife, no para de crecer con obra de Julio Romero de Torres. Ha adquirido varias decenas en los últimos años y en los últimos días se ha hecho con 'Pensativa', una obra ... que había permanecido largo tiempo en Argentina.

Se trata de una adquisición realizada a través de la galería Llorens en Feriarte, donde participan distintas entidades. Como ha desvelado la propia galería en las redes sociales Facebook e Instagram, apenas permaneció una media hora a la venta. Por su gran interés acaparó el interés del comprador, que ya reúne una colección que ha atraído la mirada de los expertos.

Según adelantó 'Cordópolis' y pudo confirmar ABC, 'Pensativa' es una obra de 1921 que retrata a una mujer llamada Marina Lebret, que se expuso en Buenos Aires y que fue adquirido por un médico argentino, por lo que durante décadas permaneció en este país.

La mujer era hija de Louis Lebret, un ingeniero francés que realizó varias obras de ingeniería civil en Córdoba, entre ellas el viaducto del Pretorio sobre las vías del tren. Aunque Romero de Torres tuvo mucha amistad con la familia, el lienzo no es un retrato de Marina, sino una pintura figurativa.

Según la galería Llorens, que se encargó de su venta, es probable que llegase a España hace unas décadas, en que ha permanecido en manos de los que hasta ahora han sido sus propietarios. Había constancia de la obra por una fotografía que se conserva en el Archivo Municipal de Córdoba.

Indumentaria

De ahí que se llamase 'Pensativa' y que se hiciese a petición del propio pintor. Su familia sólo puso como condición que la joven debía posar vestida. La modelo aparece con un vestido largo y sentada, y Julio Romero de Torres la había plasmado hasta las rodillas.

Se sienta sobre un sillón de mimbre y de su indumentaria llama también la atención un largo collar de perlas, que ella en parte tiene entre los dedos. Tiene como fondo un paisaje que puede ser un atardecer, por los tonos que van desde el celeste hasta el azul oscuro.

Blas García suma así nuevas obras a una colección que ya tenía piezas como 'Retrato de Adela Carbone' o 'La tanagra', que destacan por su valor, y que llegó a ofrecerlas, sin éxito, al Ayuntamiento de Córdoba para tomar parte en los actos por el 150 aniversario del nacimiento del pintor, que se conmemoró a lo largo del año 2024.

Piezas como 'Carmen la Bailaora' y hasta dibujos de algunos viajes forman parte también de las obras adquiridas en los últimos años, a los que ahora se suma 'Pensativa', siempre con el criterio, según los expertos y el propio testimonio del profesional, de conservar muy bien las obras.