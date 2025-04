Pascual Rovira: «Sufro de 'asnomanía', de militancia borriquera»

Nada en la vida pasa por casualidad. Pascual Rovira (Iznájar, 1959) nació con intolerancia a la leche materna y lo criaron con la de burra. En concreto con la de una que se llamaba Urraca. Así que no es extrañar su querencia por los asnos. Del fundador de la Asociación para la Defensa del Borrico (Adebo) de Rute a finales de los años noventa del siglo pasado se han escrito ríos de tinta, y no de la que sale de cualquier pluma. Cela le llamaba «el vicario del Dios de los burros», Alberti «el apóstol moderno» de la misma especie, Tico Medina «el señor de los asnillos», y hasta la Reina Sofía, con quien ha mantenido una amistad fructífera, se ha referido a él como un «asno-influencer».

-Jaime Campany mencionó a Adebo en varias ocasiones en sus artículos. En uno de ellos escribía: «El asunto de Estado reside en la sombra de un burro». Vale para hoy.

-Sí, sí. Ese artículo es genial. La verdad es que al burro le debemos muchísimo, ¿no? Se le debería haber considerado especie protegida. Nosotros fuimos los primeros que movimos en España esta corriente de simpatía, primero a través de la elite de la cultura, porque en el pueblo eran al principio muy reacios a que Rute, que había sido muy conocido por la destilación del anís, saltara a primera línea informativa por estos animales. Al principio fue Luis del Olmo, y se produjo un aluvión… El burro es el animal que más ha ayudado al hombre, y tiene en efecto sus connotaciones políticas: es el símbolo por ejemplo del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Yo he utilizado una especie de travesura diplomática para romper tópicos en torno al burro: le regalé uno a Rafael Alberti y una burra a Cela, para favorecer la copulación literaria entre las dos Españas irreconciliables. Luego le regalamos otro, que se llamaba Revolución, a Fidel Castro.

-¿Rute le debe más a los burros que al anís?

-Muchísimo más. Lo más conocido que ha tenido Rute del Anís ha sido Machaquito, que a comienzos del siglo [XX] lo consiguieron llevar a la Residencia de Estudiantes, y en las tertulias más importantes estaba el anís. Federico García Lorca, Unamuno, Valle Inclán… A nivel cultural fue la caña. Cuando nosotros empezamos en el año noventa apenas había turismo en Rute: Cela, Saramago, Gala y los medios de comunicación pusieron el foco informativo en el pueblo. Nosotros nunca le hemos hecho una guerra al anís, de hecho nosotros bautizamos a los burros con anís de Rute. Hemos salido en la BBC, en la RAI, y el único documental que hizo Olivia Newton-Johnsobre España se tituló 'Donkey man', y hablaba de Rute.

-La palabra burro, usada sobre todo como adjetivo, tiene muy malas connotaciones.

-Sí, yo intenté cambiarlo. 'Persona ruda y de poco entendimiento' es lo que dice el diccionario, y yo quería que pusiera 'noble animal milenario amigo de la Humanidad'. Esa fue una de mis primeras preocupaciones cuando empecé en 1989, y en 1990 ya era amigo de Cela, él me llamaba mucho… Él me decía que gallego también significaba encogido y tal. Él me aconsejaba que dejase lo de la Real Academia: 'Borriquero a tus borricos', bromeaba. Al principio, la clase política no quería acercarse a los burros… quizás para evitar comparaciones. De hecho, usaban mucho la palabra para insultarse los unos a los otros. Cela decía que teníamos que salvar al burro del hombre; escribió unos artículos maravillosos y Alberti se entusiasmó.

-En ABC, Cela escribió lo que sigue: «El asno ha sido siempre más sincero, más tenaz, más listo y más animoso que su amo». ¿Está de acuerdo?

-Sí, sí, sí. Es que la militancia borriquera de Cela era genial. Y tuvo con Alberti en común eso de que amarás al burro sobre todas las cosas.

El presidente de Adebo le muestra a Califa una foto con la Reina Sofía de 2020 mariana moreno

-El término borrico sí que tiene un significado positivo en el habla popular. «Soy más amigo tuyo que un borrico», por ejemplo.

-Exactamente. El burro lo ha dado todo por el hombre. Hace seis mil años vivían en manada, eran salvajes y nosotros los domesticamos y los pusimos a nuestro servicio para que fueran medio de transporte, fuerza de arrastre, motor de norias, desbrozador natural, progenitor de mulas… Sin el burro no se entendería la civilización, ni la Mezquita ni las pirámides. Sin burros, sin su ayuda silenciosa, no seríamos nosotros. Ha sido nuestro amigo más fiel.

-Cervantes supo verlo: a Sancho Panza, hombre sensato, le puso de cabalgadura un burro, no un caballo.

-Cervantes nombra al asno ciento cincuenta y cinco veces. Nosotros hicimos con la Fura del Baus una especie obra que se llamaba 'Navega Don Quijote', y en el que recuperaba la cordura gracias a los conocimientos filosóficos de un burro. Hasta hay un proverbio islámico que dice: 'Sigue a un burro y encontrarás a tu pueblo, sigue a una cabra y caerás por un precipicio'. En el portal de Belén también había una mula, porque este animal no es una especie ganadera más: forma parte del desarrollo de los pueblos. Nuestra intención ha sido desde el principio que los burros no se extingan: el principal depredador del burro son los tratantes, y los chinos.

-¿Los chinos?

-Sí. Porque hay un producto que se llama ejiao, que es una gelatina que se saca de la piel de los burros, y que es una especie de potenciador sexual para las mujeres, una cosa rarísima, y está haciendo que la extinción del burro pueda ser global. Los chinos están sacrificando a casi cinco millones de burros, los compran de saldo en América, en África, en todos lados. Y en España el principal problema son los tratantes, el matadero…

-María Asunción Mateo, la viuda de Alberti, escribió de usted que tenía «una tierna locura por los burros».

-Bueno, la verdad es que fui amigo de Rafael desde un primer momento y ahora María Asunción es una de mis mejores amigas. De hecho hablo con ella casi todas las semanas. A Rafael le pasó con los burros como a Gala, que era otro orfebre maravilloso de la palabra.

-Si hablamos de literatura y burros no podemos olvidarnos de Juan Ramón Jiménez.

-Por su puesto, el más poético de todos los escritores. 'Platero y yo'… Hemos participado en las actividades que ha hecho la Fundación Juan Ramón Jiménez de Moguer, a la que le regalamos una novia espiritual para Platero, que era hija de un burro de Jesús Quintero. Yo he sido personaje de Quintero, he estado en sus programas de televisión. Los familiares de Juan Ramón también han estado aquí en Rute. Nosotros, digamos, hemos hecho tres cosas vinculadas con la cultura. Una, en el año noventa hubo un homenaje al burro con Alberti; en 2009 hubo un homenaje a la cabra con los familiares de Miguel Hernández; y en 2018 celebramos el Año Marrano con un homenaje al cerdo.

«Sin el burro no se entendería la civilización, ni la Mezquita ni las pirámides»

-El libro 'Hermano Asno' marcó hace unos años la difusión de la cultura relacionada con el burro.

-Se publicó en 2017, y fue un proyecto de Eliseo García Nieto, un escritor que ha sido presidente del Consejo de Redacción de EFE, y de Mondelo, otro periodista, y que contó con la financiación de la Diputación de Córdoba. Estuvieron por todos lados donde había burros y sacaron dos kilos y medio de conocimiento sobre el animal, y a mí me parece que es lo más importante que se ha escrito sobre el burro hasta ahora.

-¿Usted qué aprende de los burros?

-Yo de los burros lo he aprendido todo. Yo salí al camino sin buscar nada para encontrarlo todo. He encontrado en el burro… Yo estoy mejor entre burros que entre humanos. Cuando subo para allí arriba para la reserva a mí se me engrandecen los días. Los códigos de comportamiento, los tipos de rebuznos, el lenguaje… El burro es un gran filósofo, un gran desconocido. Tuve contacto con la Reina Sofía en el año 1995, porque ella había criado burros en Grecia de pequeña y les tenía mucho aprecio. Nosotros hemos sido amigos, nos hemos mandado fotos, cartas. Vino en 2008, me recibió en Zarzuela. Ella bromea con que soy un 'asno-influencer'. Yo sufro de asnomanía, de militancia borriquera. Toda mi vida me la han abierto los burros: lo que sé de la vida, lo sé de ellos. A mí, además, me criaron con leche de burra, que se llamaba Urraca, porque era intolerante a la leche materna.

-Pascual, ¿cuáles son sus proyectos futuros?

-Hace quince años que el todo el tema económico lo soportamos con una herencia que recibimos de una controladora aérea. Llevamos tiempo sin tener ayuda de las instituciones. A mí me gustaría crear una estación etológica, un centro donde se estudie el comportamiento y se vean burros en manada, para conocerlos desde otro punto de vista. El burro es el esclavo del pobre, el pobre el esclavo del rico, y yo me he convertido en el esclavo del burro. Yo no podría pasar ni un día sin mis burros. Quiero que se me recuerde como una persona que vio en el burro su camino.