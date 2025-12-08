Palma del Río moderniza su conjunto histórico monumental con proyectos de calado en iluminación y paisajismo

El conjunto histórico de Palma del Río afronta una profunda renovación gracias a la adjudicación de dos proyectos estratégicos incluidos en el programa municipal «Un paseo por la villa: el renacer del conjunto histórico» con profundas actuaciones que van de la iluminación al paisajismo, pasando ... por la gestión de residuos, que superan los 700.000 euros de inversión, financiados en gran parte por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El primero de ellos aprobado por la Junt Local se basa en la instalación y suministro de la nueva iluminación monumental del conjunto histórico y su entorno. El objetivo principal de esta inversión es «dotar al casco histórico de una iluminación monumental eficiente, moderna y energéticamente sostenible, reduciendo el consumo de recursos y poniendo en valor el patrimonio local para fortalecer su atractivo turístico«, según consta en la memoria del proyecto.

La intervención forma parte del programa de Mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio histórico con uso turístico 2022, encuadrado en plan nacional financiado con fondos europeos 'Next Generation EU'.

Competencia y procedimiento

Este primer contrato, valorado inicialmente en 328.227,46 euros y con un presupuesto base de licitación de 397.155,23 euros, ha sido adjudicado a la empresa Enitec Electric S.L., cuya oferta económica ascendió a 254.215,57 euros sin impuestos.

A la licitación concurrieron ocho empresas, de las cuales siete eran pymes. Algunas ofertas fueron excluidas por considerarse anormalmente bajas. Los importes presentados oscilaron entre los 219.440 euros y los 313.457,23 euros. La ejecución del proyecto tendrá un plazo máximo de tres meses una vez formalizado el contrato. La adjudicación fue aprobada el pasado 25 de noviembre de 2025.

Accesibilidad, paisajismo y gestión de residuos

La segunda intervención, aprobada el 2 de diciembre de 2025 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palma del Río, se centra en mejorar la accesibilidad universal, modernizar los sistemas de residuos y ejecutar obras de paisajismo en diferentes espacios del casco histórico. El contrato fue adjudicado a la empresa cordobesa Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios S.L., por un importe de 421.399,75 euros.

Este proyecto incorpora actuaciones diseñadas por los arquitectos José Baena Martínez, Marta Gómez Martínez y Joanna Jedrus Cabrera, y supondrá una transformación urbana orientada a la movilidad, la sostenibilidad y la mejora del entorno para vecinos y visitantes.

La inversión conjunta de ambos contratos asciende a 729.000 euros, una apuesta sin precedentes para dinamizar el centro histórico de Palma del Río, potenciar su atractivo turístico y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.