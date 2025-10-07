El Pabellón de la Juventud y los primeros pasos de la piscina de 50 metros, en las cuentas del Imdeco para 2026

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha presentado su proyecto de presupuesto para 2026, documento que se abordará en el consejo rector de este próximo viernes y que asciende a 13,8 millones de euros, un 2,38 % más que ... en 2025.

En 2026 está previsto, según el Imdeco, que se desarrollen las obras del Pabellón de la Juventud una vez que en este presente ejercicio se culmine el proceso de licitación. La aportación municipal se concretará en el año 2027, con la certificación de obra. Este equipamiento lleva años de retraso tras una fallida licitación en el anterior mandato del PP.

Las nuevas cuentas, según ha indicado la teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, «consolidan la línea de trabajo iniciada en el actual mandato, centrada en modernizar las instalaciones deportivas, reforzar la red municipal de equipamientos y garantizar un acceso igualitario al deporte en todos los barrios de Córdoba».

El presupuesto contempla 1,8 millones para inversiones con una planificación que responde «a criterios de urgencia, impacto social y eficiencia energética», ha significado el Imdeco en una nota. Entre las principales actuaciones incluidas destacan la redacción del proyecto para la piscina de 50 metros en la zona de Levante, con una partida de 100.000 euros, y que dará capacidad a Córdoba para acoger competiciones nacionales e internacionales de natación y waterpolo.

El ente municipal ha destacado también la segunda fase del plan de mejora de los campos de fútbol municipales, dotada con 950.000 euros, que dará continuidad al proceso iniciado en 2024 con la recuperación de siete campos en distintos barrios. Esta nueva fase permitirá seguir renovando superficies de juego, alumbrado y accesos.

Incluye la licitación de la segunda fase del estadio de San Eulogio, que recientemente ha visto como los 12 millones otorgados por los fondos Edil de la UE servirán para sufragar con 1,4 millones esta segunda fase dentro de las mejoras para el distrito Sur.

Las cubiertas de polideportivos municipales son también una línea de inversión prioritaria para 2026. Entre ellas, destaca la intervención en la cubierta del pabellón de Las Margaritas, una de las obras de mayor envergadura del ejercicio, que permitirá garantizar la seguridad, la eficiencia energética y la plena operatividad de esta instalación. Las cuentas también recogen otras intervenciones en salas deportivas y espacios de entrenamiento.

Otras medidas

Según informa el organismo municipal, el Imdeco empleará remanentes de tesorería para acometer la rehabilitación del polideportivo de Villarrubia, actuación «muy demandada por los vecinos y clubes del barrio». Con remanentes también se actuará con 500.000 euros en la rehabilitación del césped, luminarias y vestuarios del estadio de El Fontanar, así como en las pistas de tenis y de pádel de Santuario.

Los presupuestos recogen de igual forma la redacción del proyecto de reforma de la piscina de Santuario para su adaptación a normativa y la continuidad de las actuaciones de reforma de la piscina de Fuensanta. Igualmente con remanentes se habilitará un espacio multideportivo y de calistenia en el Parque de Levante. En cuanto a las instalaciones del Parque Azahara, el Imdeco ha aprobado otro plan de viabilidad con nuevos usos para que el proyecto vuelva a salir a licitación.

El Instituto Municipal de Deportes encara el próximo año mejoras en climatización, iluminación y sistemas de control de energía en distintas instalaciones. Asimismo, se implementará un nuevo software integral de gestión deportiva, que permitirá disponer de información en tiempo real sobre el uso de las instalaciones y la programación de actividades, «mejorando la toma de decisiones y la atención al ciudadano».