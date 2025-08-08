Los motivos por los que Palomo Spain quiso huir «como un loco» de Posadas

El diseñador cordobés Palomo Spain habló de su infancia en el municipio cordobés de Posadas, su tierra natal. En el programa Raíces, de Cuatro desgranó los motivos por los que quería «huir como un loco» de su pueblo hasta encontrar el lugar idóneo en el que le entendiesen.

Reconoce que «por haber sido diferente siempre he recibido todo tipo de críticas, pero he tenido una personalidad muy fuerte. Siempre me ha dado igual, me he sentido por encima de todo y he ido por la vida levitando».

Aun así reconoce que siempre es común tener «al típico que te llama marica en el instituto por supuesto», pero no tiene la sensación de ser «un chico apaleado». Palomo confiesa que «quiso huir» de Posadas «como un loco» cuando era adolescente. A los 16 años se instaló ya en la capital que «ya ra un cambio» y a los 18 vivía en Londres.

Allí encontró su verdadero sitio, al menos artísticamente. «Tuve la suerte de que mi primer residencia en Londres estaba en la zona más moderna. Cuando salí a la calle, deje las maletas y vi a la gente que andaba por allí dije: este es mi sitio. Por fin he llegado a mi sitio. Estaba fascinado y enamorado», reconoce Palomo.