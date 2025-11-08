El ministro de Agricultura respalda a Guijuelo frente a Los Pedroches y Jabugo en la 'Guerra del Jamón': «Su decisión es legal»

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha respaldado este sábado la postura de la denominación de origen Guijuelo sobre la comercialización del jamón ibérico, en contra de Los Pedroches y Jabugo. La denominación castellana pretende amparar a cerdos ibéricos al 50 % frente ... al 75 % actual, algo que las andaluzas creen que les perjudica.

Luis Planas ha aclarado que «la apuesta por la calidad y por la norma del ibérico debe ser siempre máxima». «Todo puede modificarse si hay acuerdos, pero mientras yo sea ministro no habrá ninguna modificación por parte de nadie unilateralmente de la norma de calidad», ha dicho.

Noticia Relacionada Feria del Jamón 100% Ibérico de Los Pedroches: expertos apuestan por potenciar la dehesa con la biotecnología ABC Córdoba El certamen de Villanueva de Córdoba pone en liza hoy al mejor ejemplar en su más famoso concurso

Eso no tiene que ver con las normas relativas a la comercialización, que es donde está el desacuerdo entre los productores. La modificación que pretende Guijuelo «se encuadra legalmente en la legislación hoy vigente, que es anterior a la regulación europea en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas».

«Entiendo la preocupación, por ser un nuevo escenario, pero no la comparto», ha dicho Luis Planas en Villanueva de Córdoba, en la celebración de la Feria del Jamón. La ley ampara su posibilidad y el Gobierno «prevaricaría» si no la permitiera. Y eso pese a insistir en que para él, su referencia «es el 100 %, que es lo que da imagen de marca».

PAC

El ministro de Agricultura ha mostrado su «respeto» a los recursos planteados en los tribunales, pero ha recordado que las normas nacionales y europeas obligan a aceptar la decisión de Guijuelo, y así consta en la postura de la Abogacía del Estado. «La cuestión legal es distinta de la comercial», ha afirmado.

Es una postura que mantenía como consejero de la Junta de Andalucía y ha asegurado que hará «un seguimiento», pero su postura es la de respetar la decisión por ajustarse a la legalidad.

Planas ha querido además tranquilizar al sector agrario para insistir en que la propuesta de PAC no tiene por qué significar necesariamente una bajada de lo que se reciba, y ha proclamado la unión entre las comunidades autónomas y el sector agrario: «Queda mucho trabajo por delante».