Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Herido un policía nacional por disparos en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a narcos
Directo
Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una «leve indisposición»

Ganadería

El ministro de Agricultura respalda a Guijuelo frente a Los Pedroches y Jabugo en la 'Guerra del Jamón': «Su decisión es legal»

Luis Planas respeta la decisión de recurrir y apuesta por el 100% en calidad, pero no puede impedir que rebajen el ibérico al 50%

'Guerra del jamón': la Denominación de Origen de Los Pedroches irá a los tribunales para frenar el cambio promovido en Guijuelo

Un 'Túnel del Jamón' con 10 degustaciones: así es la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba

El ministro de Agricultura, Luis Planas, tras un Consejo de Ministros
El ministro de Agricultura, Luis Planas, tras un Consejo de Ministros Jaime García
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha respaldado este sábado la postura de la denominación de origen Guijuelo sobre la comercialización del jamón ibérico, en contra de Los Pedroches y Jabugo. La denominación castellana pretende amparar a cerdos ibéricos al 50 % frente ... al 75 % actual, algo que las andaluzas creen que les perjudica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app