Así se mide el calor en Córdoba: del aeropuerto a tu móvil, un proceso al descubierto

Los cordobeses no paran estas fechas de estar pendientes del móvil, Internet o la televisión. En estos medios se informa en tiempo real de la temperaturas existentes. Pero tras este sencillo proceso se encuentra todo un sistema de medición y análisis situado, en el caso de la capital, en el Aeropuerto de Córdoba. De este observatorio parten las cifras que generan conversaciones cotidianas y comparaciones. Y más allá de ello, un cotejo constante con los datos de todo el mundo a través de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

«El termómetro debe ser testigo, no protagonista», indica el físico, meteorólogo y delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan Luis del Pino a ABC. Con esa frase resume las características que han de tener las mediciones para considerarse verdaderamente rigurosas sabiendo que lo que se evalúa es la temperatura del aire al sol.

Cómo funciona

En el aeropuerto de Córdoba tienen lugar dos tipos de estudios. El primero está directamente relacionado con las cuestiones aeronáuticas. Para ellos hay dos observatorios, situados en cada cabeza de pista, en las denominadas 'Zonas aire', debido a que por ellas operan las aeronaves. «Se trata de estaciones automáticas donde tenemos termómetros, anemómetros para medir la velocidad y dirección del viento, y también medimos otros parámetros, como la visibilidad», explica este responsable de la Aemet. «Estos datos han de ser especialmente estrictos y cuentan con certificaciones periódicas que muestren que todo esta correcto y ayuden a corregir desajustes si se producen».

«El termómetro toma la temperatura del aire al sol, pero ha de estar aislado del sol porque si no se calentaría y mediría su propia temperatura, la del material del que esté hecho»

Y luego está el observatorio, también automático, dedicado al tiempo propiamente dicho. Hasta hace unos años se encontraba también en la 'zona aire', pero se sacó de allí para que se centrase en requisitos puramente meteorológicos. Y aquí se desvela el sentido profundo de la frase sobre que el termómetro ha de ser testigo y no protagonista: «El termómetro toma la temperatura del aire al sol, pero ha de estar aislado del sol porque si no se calentaría y mediría su propia temperatura, la del material del que esté hecho».

Medir el calor del aire A diferencia de los hitos urbanos donde un termómetro gigante enclaustrado en plástico al sol de plano arroja temperaturas que en el caso de Córdoba suelen ser escandalosas en muchos momentos del veranlo (hasta 50 grados), el sistema del Observatorio del Aeropuerto de Córdoba, el oficial para dar la temperatura a la Aemet, trabaja con soportes de 1,20 de altura metidos en carcasas con rendijas para que entre el aire y no le dé directamente el sol. Rafael Carmona

Para evitar esta posibilidad, el termómetro se sitúa a una altura de 1,2 metros del suelo y está dentro de una carcasa a la que los técnicos llaman panal. En otros lugares están en garitas. En ambos casos cuentan con lamas para que entre y salga ese aire que sí está expuesto al sol.

¿Y qué ocurre cuando en Córdoba marca una temperatura el aeropuerto pero los termómetros de la ciudad indican mucho más? «Esas temperaturas no son correctas porque no reflejan la temperatura del aire, no tienen rejillas por las que entre y salga el aire y sus marcos son muy oscuros, en lugar de blancos, como nuestras garitas, así que se calientan mucho y no reflejan la temperatura del aire al sol, que es la que medimos nosotros».

Estaríamos por tanto ante casos de termómetros urbanos que son protagonistas en lugar de testigos. Lo que sí puede es haber temperaturas dispares en diversos puntos de la ciudad, por cuestiones como la existencia o no de parques y jardines, los árboles plantados en los alcorques, la concentración de tráfico, la influencia de los edificios en la circulación del aire o los materiales de construcción empleados en el acerado o la calzada.

Récord en Córdoba de máxima

Las temperaturas se toman constantemente en tiempo real. Las de los observatorios de la 'zona aire' se mandan al observador de la Aemet que está en el aeropuerto, quien genera las informaciones que serán de utilidad para los controladores y los pilotos. Este tipo de paquete informativo, con la mayoría del proceso automatizado, se elabora cada media hora. Tanto estos datos como los del observatorio meteorológico van a la Aemet en Madrid, donde se reciben los de toda España, «y además se distribuyen a todo el mundo, encargándose de su análisis la OMM», precisa Del Pino.

En los últimos tiempos, Córdoba compite con Montoro, que casi siempre marca más en el termómetro. El responsable de la Aemet en Andalucía es tajante, en este pueblo hace más calor que en Córdoba, así de sencillo. Curiosamente, el récord de España está también en Córdoba, pero ni en la capital ni en Montoro. Ni tampoco en Écija, otra de las patas de la llamada sartén de Andalucía. Fue La Rambla y el 14 de agosto de 2021, cuando marcó 47,6 grados. Es el récord en España. Aún no ha sido superado. ¿Será posible este año?