Las ideas que se avienen a ser escritas tienen vida propia. Unas llegan despacio, casi pidiendo permiso, otras se empeñan en ser atendidas de inmediato, buscan su sitio y no se marchan hasta que lo encuentran. Las de hoy son así. Es jueves, mi tiempo ... aquí cada semana, pero no un jueves cualquiera, sino uno, -tampoco he podido resistirme a mencionar el dicho popular, sin miedo al tópico-, de los que 'relucen más que el sol', Corpus Christi, junto al Jueves Santo y la Ascensión. Y aunque dejó de ser festivo nacional y se haya trasladado su celebración al Domingo, es hoy y la hora para dedicarle tiempo y lugar.

Noticia Relacionada Procesión del Corpus Christi: horario, itinerario y novedades Julia García Higueras La banda de música de la Estrella acompañará el domingo a la Custodia de Arfe y la Salud abrirá el cortejo El Corpus Christi es la festividad del Cuerpo de Cristo presente en la Eucaristía. Es misterio, fe profunda, celebración litúrgica y manifestación viva que sale del templo a las calles y las llena de espiritualidad y belleza: la custodia admirable que se ofrece al mundo, adornados balcones, artísticos altares, la música que conmueve, el aire de incienso y aroma del romero que riega el suelo. La fiesta de Corpus es además expresión de la fraternidad más radical, la del Evangelio, la que recuerda que el Cuerpo de Cristo está también en los más pobres, en los que sufren y lloran, enfermos, abandonados o solos. Por ello, el Corpus es también el Día de la Caridad porque «quien participa en la Eucaristía ha de empeñarse en construir la paz y denunciar las circunstancias que van contra la dignidad del hombre». Cáritas, como cada año, lanza su campaña con el lema «Mientras haya personas, hay esperanza», una invitación «a todas las personas de buena voluntad a ser embajadores y portadores de esperanza», tan necesaria en un contexto social que parece empeñarse en agotarla: pobreza estructural, agravamiento de las situaciones de exclusión y de la brecha económica, crisis de acceso a la vivienda, sinhogarismo incluso de familias, precariedad laboral, violencia machista, personas con estatus migratorio pendiente o irregular y niños y jóvenes que tienen minadas sus expectativas de futuro. En medio de esta injusta y sombría realidad, Cáritas abandera la buena noticia de la esperanza. Es una llamada de exigencia al compromiso cristiano con los más vulnerables y una manera de proclamar y vivir que el dolor y la tristeza no tendrán la última palabra, que la esperanza prevalecerá si, social y personalmente, conmovidos ante el sufrimiento de otros, sin mirar hacia otro lado, se sabe romper, mediante gestos y acciones eficaces, con el individualismo inhumano y estéril, se es capaz de volver lo ajeno próximo, capaz de ser presencia de tiempo donado, que acompaña, escucha, tiende una mano de bondad y ternura, comparte generosamente con quien lo necesite, de manera gratuita, permanente y de todo corazón y se lanza, persuadido de que el amor todo lo trasforma, a restaurar el tesoro maltrecho de la dignidad de cada ser humano.

