Mirar y ver

Casarse

Revindicar el matrimonio es creer que el amor une inseparablemente la vida y que es posible vivirlo con hondura y para siempre; que el compromiso, cuando es gratuito y fiel, no es renuncia

María Amor Martín

María Amor Martín

Septiembre es mes de bodas. Así lo confirman estudios de tendencias y los análisis de instituciones como Esade. Es el preferido para casarse, más del 20% de los matrimonios del año se celebran en este mes, del que los días 6 y el ... 20 son los más elegidos. El informe del sector nupcial 2025 aporta otros aspectos de interés, como que la edad media de casamiento en España es de 36 años, que casi el 20% pertenece a la generación Z, que los amigos y los eventos sociales le ganan la partida a las aplicaciones de citas y que el mercado de las bodas está en clara pujanza. Sin embargo, parece que, cada vez, menor número de personas quisieran casarse. La tasa de matrimonios apenas supera el 50 % y según el Observatorio Demográfico CEU, algo más de la mitad de los españoles jóvenes no lo harán nunca.

