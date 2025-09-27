Suscríbete a
ABC Premium

LA Graílla

De pueblo

El Jamón que ha comprado Piedra es una empresa nacida en un lugar cuyos habitantes se ríen de sus mismos chistes

Realidad virtual

Unos pocos

Luis Miranda

Luis Miranda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cateto es una de esas palabras que definen más al que la pronuncia que a aquel a quien se le adjudica. Como todos los insultos, implica una posición de superioridad, pero con ella se le añade la arrogancia de que alguien, por haber nacido ... en una ciudad o capital de provincia, piensa que están por encima de los que se criaron en un pueblo, que es una palabra que pronuncian con desprecio desde mucho antes de que naciera el concepto de España vacía. Cateto, dice la Real Academia, es pueblerino, y por ahí se llega a la acepción que habla no sólo de persona poco refinada, sino además carente de amplitud de ideas y puntos de vista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app