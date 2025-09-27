Cateto es una de esas palabras que definen más al que la pronuncia que a aquel a quien se le adjudica. Como todos los insultos, implica una posición de superioridad, pero con ella se le añade la arrogancia de que alguien, por haber nacido ... en una ciudad o capital de provincia, piensa que están por encima de los que se criaron en un pueblo, que es una palabra que pronuncian con desprecio desde mucho antes de que naciera el concepto de España vacía. Cateto, dice la Real Academia, es pueblerino, y por ahí se llega a la acepción que habla no sólo de persona poco refinada, sino además carente de amplitud de ideas y puntos de vista.

Hay quien defiende que en Córdoba siempre se llamó catetos, aunque decían que sin mala sangre ni desprecio, a quienes habían nacido en la provincia y tal parece que llegaran con un pecado original sin bautismo posible que nunca tuvieron los que se criaron en Santa Marina, la Fuensanta o el Parque Figueroa. Quienes acaban de llegar de un pueblo para hacerse con un trozo de la economía de Córdoba sí es seguro que no merecen la palabra.

Es raro que una información económica salte al común de las conversaciones y lo logró esta semana la noticia de que el Grupo El Jamón ha comprado Supermercados Piedra, la cadena que comenzó con una pequeña tienda familiar en La Viñuela y llegó a extenderse a toda la ciudad y a poner su impronta amarilla en las camisetas blanquiverdes.

El Jamón es una empresa que nació y sigue domiciliada en un lugar cuyos habitantes tuvieron que convivir muchos años con la guasa de los chistes en que aparecían como cerriles o faltos de juicio. Eran tiempos en que no había ofensas con una simple metáfora y los leperos hasta hacían festivales de humor porque sabían que no eran los únicos que tenían aquel sambenito y que todos tenían el mismo origen. Lepe, como Tomelloso, Almendralejo y antes Fernán Núñez, es un pueblo próspero, que tiene un 50 por ciento más de renta per cápita que Córdoba, y que lo ha conseguido por la capacidad de sus habitantes para levantar empresas, crear valor añadido y sobre todo esforzarse para mejorar uno mismo y que los demás también lo hagan. Los chistes o el desprecio nacían muchas veces de un viejo pecado capital que empieza con la letra E y nace de un complejo que no se puede cubrir mirando el DNI para comprobar que se ha nacido en una ciudad.

Si El Jamón ha comprado Piedra se debe a que éste ya es un grupo bien implantado, diversificado y por lo tanto atractivo, como saben sus clientes en cada barrio, pero el que haya tenido que escuchar que su opinión vale menos, que el último sábado de la Feria de Nuestra Señora de la Salud es el día de los catetos o que una procesión de pueblo es peor que una de la ciudad cualquier día podrán contar un chiste: «¿Sabes qué hacen cien cordobeses corriendo como locos por la autovía? Escaparse de un mitin en que han escuchado que son el pueblo de Córdoba».