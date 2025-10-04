Suscríbete a
Luis Miranda

El día en que uno se reincorporaba al trabajo después de las vacaciones tenía que llamar a alguien que no sólo no las había tenido, sino que las había visto quemarse para sumirse en el agosto más duro y tenso que se podía concebir. « ... No te voy a preguntar por el verano», le dije a Agustín Jurado cuando me cogió el teléfono, pero el responsable de Comunicación del Cabildo Catedral es cordobés y como tal gasta sentido del humor socarrón y serio. Casi un mes después de las llamas que a todos nos dejaron sin dormir y a él lo llevaron a un infierno de millones de mensajes y entrevistas ya tenía la respuesta: «No veas qué buen coche me voy a poder comprar con lo que me he ahorrado en viajes».

