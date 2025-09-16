Esta línea de Aucorsa deja de funcionar por Córdoba desde hoy

Aucorsa, entidad que ofrece a la sociedad cordobesa los autobuses, ha anunciado en la mañana del martes que las obras de Tala en la calle Maestre Escuela, que han cortado el tráfico total, han derivado en la interrupción de servicio de la línea 46, cuyo recorrido preveía dos paradas en la vía no transitable.

El trabajo comenzado este martes cortará por completo la vía hasta su finalización, momento en el que la línea 46 volverá a brindar su servicio. Esta tiene una ruta Colón Norte - Huerto del Hierro, realizando varias paradas en la calle Maestre Escuela.

Los usuarios que utilicen frecuentemente la línea, que ha cesado temporalmente sus servicios, podrán hacer uso del trayecto que toma el 11, cuyo recorrido es similar, confluyendo en numeradas ocasiones con el 46. Entre sus opciones, también estarán el 10, 12 o 13, cuyas rutas podrían acercarles a sus destinos finales.

Noticia Relacionada Aucorsa sigue su escalada récord de viajeros con 11,8 millones en el primer semestre del año Javier Gómez Contabiliza entre enero y junio un ascenso de más de 201.000 pasajeros respecto a 2024

Esta tenía tan solo cuatro salidas diarias. Dos por la mañana: A las 8:30 y a las 11:00; y dos por la tarde: A las 14:00 y a las 18:00. Aucorsa ha anunciado que la línea volverá a la circulación con el fin de las obras de Tala en la calle Maestre Escuela.