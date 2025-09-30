La Junta inicia este miércoles la mudanza de Delegaciones a su nueva sede en los antiguos juzgados de Córdoba

Una mujer pasa delante de la nueve sede administrativa de la Junta, ubicada en los viejos juzgados

La nueva sede administrativa de la Junta en Córdoba, nacida de la reforma de los antiguos juzgados de la plaza de la Constitución (entre las avenidas de Vallellano y del Aeropuerto), toma ya forma definitiva. Según se ha informado desde la Administración regional, este miércoles comenzará la mudanza. Serán tres los departamentos que se implantarán allí: la Delegación de Gobierno; la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas (con su Agencia Tributaria de Andalucía y Agencia TRADE); y la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Comenzará el proceso este 1 de octubre la Delegación de Gobierno. Será la primera en iniciar el traslado -en su caso, desde San Felipe- y los interlocutores consultados en el Ejecutivo autonómico han señalado que este lunes debe estar ya operativa en el remodelado inmueble.

Luego será el turno de la mudanza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas. Abandonarán Gondomar para arribar a esta nueva sede administrativa. La última en recoger los bártulos será la de Empleo, que saldrá de la calle Manríquez.

Aumento del presupuesto

Los interlocutores consultados en la Junta han indicado que en noviembre el nuevo complejo estará a pleno funcionamiento. En ese momento, será en el que se realice la inauguración oficial. El reformado inmueble de los viejos juzgados tienen 562 puestos disponibles para el personal. Pero no todos se ocuparán con los tres departamentos que se implantan en él.

En un efecto dominó, la actual sede de la Delegación del Gobiernod de San Felipe será ocupada por la Delegación de Justicia y Administración Local. A Gondomar irá Inclusión Social y Bienestar. La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia sí continuará en la calle Sevilla. Por último, el actual edificio de Empleo en la calle Manríquez, como se había anunciado, se cederá temporalmente a la UCO para paliar la falta de espacio que tiene la Facultad de Filosofía y Letras.

La obra de los antiguos juzgados acabó a finales del pasado año y fue recepcionada por la Junta el 11 de diciembre de 2024. El coste de los trabajos pasó de los 11,7 millones inicialmente previstos a los 13,5. Luego, fue necesario contratar el mobiliario y organizar la mudanza.