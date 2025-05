Cuando esta columna vea la luz, Córdoba estará de fiesta. Celebramos el día del Custodio de nuestra ciudad. San Rafael es el responsable celestial de guardar con cuidado y vigilancia, no sólo a Córdoba, sino a todos nosotros. Para festejarlo salimos ... al campo a disfrutar del día con algo que ya forma parte de nuestra cultura: Los Peroles. Costumbre por la que debemos sentirnos orgullosos de mantenerla a lo largo de los años. Nuestro perol es, aparte de una receta muy especial, la ocasión para pasar un día genial con la familia y amigos. Córdoba tiene algo que no poseen todas las ciudades. Una maravillosa sierra que permite que esos peroles se puedan hacer en un entorno maravilloso.

Pero flaco favor le haremos a nuestro santo Custodio y a Córdoba, si para celebrar la fiesta dejamos nuestro patrimonio hecho unos zorros. ¡Veamos! Confieso que me gustan mucho las costumbres locales y me siento orgulloso de ellas. Por eso parto diciendo que es responsabilidad de todos nosotros y de nuestras autoridades locales, defenderlas y propiciarlas. Las autoridades deben favorecer y ayudar para que los ciudadanos puedan celebrar este día como corresponde. Es decir, con un buen Perol. Pero para que ello se haga como debe hacerse, hay que poner a disposición de los ciudadanos lugares y los medios para que la fiesta no se convierta en un lo hacemos donde me dé la gana, arrancando bloques de cemento para hacer fogones, desgarrando leña de los árboles o mobiliario, o dejando el lugar como un estercolero. Si las cosas se hacen así, sin una autoridad que marque sitios provistos de fogones y madera, con vigilancia que haga cumplir las normas, si se hacen así, repito, nuestra cultura se desprestigiará y terminaremos perdiéndola.

Pienso en este día y de manera especial en nuestro Parque Urbano el Patriarca, valiosísimo patrimonio natural de Córdoba, como espejo para comprobar si, como ciudadanos, estamos dispuestos a conservar nuestras costumbres sin necesidad de dañar nuestro patrimonio, ni sentir al día siguiente vergüenza de nosotros mismos.