El maestro artesano termina su obra, la exhibe y dice al guitarrista: Ahí la tienes, tócala, no le rompas el perfil. Y la cogen Paco de Lucía o Merengue

José Javier Amorós

Hay palabras que no necesitan la compañía de otras para trascenderse, porque llevan la fuerza necesaria en su propia entraña. Madre es la primera de todas. Inmediatamente después, amigo. El jueves pasado estuve en una comida de amigos, a la que puso luz con su ... guitarra el gran Merengue de Córdoba. Entre amigos andaba el rasgueo. Y el domingo publicó este periódico una entrevista a don José Rodríguez, constructor de guitarras. Las cosas no suceden porque sí, sino porque tienen que suceder. Por eso este artículo debía tratar de la guitarra. Estaba de Dios. Otra cosa es que el columnista no tenga pluma suficiente para cantarle a la gloria. Pero la guitarra llegará donde la pluma no llegue. Si está atento, el lector oirá lo que no haya podido leer.

