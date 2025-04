La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Sin la menor duda tendrá usos que redundará en beneficio de la humanidad en determinados campos. También creará problemas en otros. Todo dependerá del uso que las personas hagan de ello. Se cuenta que cuando Alfred ... Nobel descubrió el poder que tenía la dinamita su júbilo no conocía límites. Su uso permitiría abrir túneles con un esfuerzo que nada tendría que ver con el que habían de realizar con los picos y las palas. Las canteras proporcionarían grandes cantidades de piedra ahorrando buena parte del penoso trabajo que habían de llevar a cabo los picapedreros. Por herencia familiar era poseedor de importantes centros metalúrgicos en los que, entre otras cosas, se fabricaban cañones… Al leer que en su obituario —se había publicado por error al confundírsele con su hermano Ludvig— se decía que el mercader de la muerte había muerto, quedó profundamente afectado. Ello lo llevó a consignar en su testamento que el noventa y cuatro por ciento de su inmensa fortuna de destinaría a premiar a quienes fueran mejores en el campo de la Literatura, la Fisiología, la Medicina, la Física y la Química. Posteriormente se incluiría un premio Nobel de la Paz.

El de Nobel no es un caso único, los seres humanos pueden dar uso muy diferente a inventos que marcan el paso de la humanidad. Es posible que la llamada Inteligencia Artificial sea uno de ellos. El paso del tiempo lo dirá. Hasta el momento tiene respuestas poco acordes con la realidad. En una de esas respuestas preguntado el Chapgpt, según me dice un amigo, afirma que vine al mundo en 1951 (cierto) en Córdoba, sin especificar que nací en Cabra. Dice que he sido diputado en el Congreso de los Diputados (falso). También, senador en las Cortes Generales (falso). Afirma que he estado a filiado al Partido Popular (falso). Afirma también que he sido presidente de la Diputación Provincial de Córdoba (falso). En realidad, fui diputado en el Parlamento de Andalucía, milité en el Partido Andalucista y fui diputado provincial, además de alcalde Cabra.

Si en una sociedad, donde en las redes sociales se esparcen toda clase de bulos, con el crédito que empieza a dársele en amplios círculos a la Inteligencia Artificial, considerada un instrumento de altas capacidades, imagínense cuales pueden ser los resultados. Un uso indebido de ella puede llevar a situaciones erróneas y que podrían hasta resultar peligrosas.

A la postre, como ocurre con gran parte de los inventos que han jalonado la historia de la humanidad, todo dependerá del uso que se haga de ellos. Pero no pierdan de vista que la Inteligencia Artificial es poco fiable en sus afirmaciones, al menos hasta el momento. No es cuestión de negarle sus posibilidades, pero si de utilizarla con sumo cuidado para no cometer graves errores.