Aquella ciudad que era la Barcelona del llamado tardofranquismo y por entonces era una referencia para España había recibido a manos llenas las inversiones del dictador -hubo años en que dos terceras parte de los recursos que el Instituto Nacional de Industria se invertían en ... Cataluña- y era el principal motor económico del país. Millones de emigrantes de otras regiones hicieron aquello realidad. Allí se respiraban aires de innovación, apenas percibidos en otras partes. La industria editorial -es un ejemplo significativo- estaba casi centralizada en Barcelona, donde tenían su sede las grandes editoriales; alguna fundada por un andaluz.

Era la ciudad donde, en sus escenarios, se representaban obras que conectaban con las corrientes imperantes en la Europa del momento. Sus cantautores defendían la lengua vernácula en pie de igualdad con el español. Barcelona era un emporio de riqueza. Su proximidad a una Europa, que por entonces se veía lejana y alejada, le daba un plus de modernidad que llegó al culmen con la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, fecha emblemática en nuestra historia porque quinientos años atrás Colón, había descubierto para los europeos lo que luego se llamaría América y cuando regresó acudió a Barcelona, donde estaban los reyes Isabel y Fernando.

Hoy aquella ciudad ha perdido hoy buena parte del glamour que la caracterizaba por entonces. Cierto que aquel impulso le ha permitido ser visitada por millones de turistas que se quedan admirados viendo la Sagrada Familia que han tardado mas de un siglo en construirla -está casi rematada- y no ha sido cosa de los andaluces. Ha dejado de ser la cabecera económica de España. Importantes empresas y corporaciones han trasladado su sede social a otras partes de España, con todas las consecuencias que ello conlleva.

Hoy en sus teatros sólo se representan obras en catalán -el español está proscrito- lo que ha empobrecido aquellos aires que la engrandecieron entonces. No hay grandes musicales porque las inversiones que necesita su montaje no son rentables en una lengua con un reducido número de parlantes, comparada con el español. Aquella burguesía ha perdido parte del seny y está afectada por una rauxa que ha llevado a la Barcelona de hoy a perder muchas de las cualidades que la definieron en otro tiempo.

Madrid es ahora esa cabecera y contra ella arremete Illa, acusándola de dumping fiscal. También Yolanda Díaz, que lo explica para consumo de sus seguidores ignaros, afirmando que se quitan impuestos a los ricos para pedir ese dinero a la caja común del Estado, cuando en realidad se reducen impuestos o tasas impositivas para atraer empresas e inversiones, compitiendo con otros territorios, lo que algunos consideran desleal.