Suscríbete a
ABC Premium

Desde simblia

Aquella ciudad

La Barcelona del llamado tardofranquismo era por entonces una referencia para España; hoy ha perdido parte del glamour que la caracterizaba

José Calvo Poyato

José Calvo Poyato

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aquella ciudad que era la Barcelona del llamado tardofranquismo y por entonces era una referencia para España había recibido a manos llenas las inversiones del dictador -hubo años en que dos terceras parte de los recursos que el Instituto Nacional de Industria se invertían en ... Cataluña- y era el principal motor económico del país. Millones de emigrantes de otras regiones hicieron aquello realidad. Allí se respiraban aires de innovación, apenas percibidos en otras partes. La industria editorial -es un ejemplo significativo- estaba casi centralizada en Barcelona, donde tenían su sede las grandes editoriales; alguna fundada por un andaluz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app