Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Carlo Acutis ya es el primer santo milenial

sucesos

El Infoca intenta sofocar un incendio forestal cerca de Bélmez

El fuego, activo desde las 10.00 horas del domingo, afecta a la zona de la Vía Verde

El Infoca trabaja para apagar un incendio forestal en Puente Genil

Incendio forestal declarado en las inmediaciones de Bélmez
Incendio forestal declarado en las inmediaciones de Bélmez INFOCA
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Trabajadores del Plan Infoca trabajan desde la mañana de este domingo para extinguir un incendio forestal que se ha declarado en Bélmez desde las 10.00 horas y afecta a la zona de la Vía Verde.

El pasado sábado, los bomberos trabajaron también en un fuego originado en Puente Genil en una zona de cultivo también. Ahora, en Bélmez, los bomberos forestales se afanan para intentar controlarlo primero y extinguirlo después.

Hasta el lugar se han desplazado dos helicópteros (ligero y semipesado), tres grupo de bomberos forestales y un vehículo autobomba, de forma que se intentará apagar tanto desde el aire como en la tierra.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app