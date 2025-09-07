El Infoca intenta sofocar un incendio forestal cerca de Bélmez

Trabajadores del Plan Infoca trabajan desde la mañana de este domingo para extinguir un incendio forestal que se ha declarado en Bélmez desde las 10.00 horas y afecta a la zona de la Vía Verde.

El pasado sábado, los bomberos trabajaron también en un fuego originado en Puente Genil en una zona de cultivo también. Ahora, en Bélmez, los bomberos forestales se afanan para intentar controlarlo primero y extinguirlo después.

Hasta el lugar se han desplazado dos helicópteros (ligero y semipesado), tres grupo de bomberos forestales y un vehículo autobomba, de forma que se intentará apagar tanto desde el aire como en la tierra.