Sucesos

Un herido tras volcar un camión en la A-4 a la altura de La Carlota

El accidente ha obligado al corte del carril izquierdo de la calzada, en dirección a Sevilla

Imagen de archivo de un camión volcado
Imagen de archivo de un camión volcado M.H.
Davinia Delgado

Córdoba

Un camión ha volcado esta madrugada, alrededor de las 4.05 horas, en la autovía A-4, a la altura del kilómetro 433, en sentido Sevilla, dentro del término municipal de La Carlota (Córdoba).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el ... siniestro se saldó con una persona herida, un hombre de 43 años, que fue evacuado al Hospital Reina Sofía de Córdoba por los servicios sanitarios.

