Un herido tras volcar un camión en la A-4 a la altura de La Carlota

Un camión ha volcado esta madrugada, alrededor de las 4.05 horas, en la autovía A-4, a la altura del kilómetro 433, en sentido Sevilla, dentro del término municipal de La Carlota (Córdoba).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el ... siniestro se saldó con una persona herida, un hombre de 43 años, que fue evacuado al Hospital Reina Sofía de Córdoba por los servicios sanitarios.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos, la Guardia Civil de Tráfico y los equipos sanitarios, aunque los bomberos no tuvieron que intervenir para liberar al conductor, herido leve, ya que pudo salir del vehículo por sus propios medios. De acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT), el carril izquierdo de la autovía permanece cortado mientras se realizan las labores de retirada del camión y limpieza de la calzada, lo que podría ocasionar retenciones puntuales en la zona.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión