La gripe aviar obliga a suspender la Feria de la Perdiz de Cabra, que debía empezar este viernes

La gripe aviar ha obligado a suspender la XII Feria de la Perdiz con Reclamo de Cabra, que debía arrancar este viernes. Así lo ha comunicado en sus redes sociales la Sociedad Deportiva de Cazadores egabrense, entidad organizadora.

El motivo de que no pueda ... celebrarse, según ha comunicado dicha sociedad en sus redes sociales, es que está establecido el confinamiento de explotaciones para la prevención de la expansión de la gripe aviar.

