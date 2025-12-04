La gripe aviar obliga a suspender la Feria de la Perdiz de Cabra, que debía empezar este viernes

La gripe aviar ha obligado a suspender la XII Feria de la Perdiz con Reclamo de Cabra, que debía arrancar este viernes. Así lo ha comunicado en sus redes sociales la Sociedad Deportiva de Cazadores egabrense, entidad organizadora.

El motivo de que no pueda ... celebrarse, según ha comunicado dicha sociedad en sus redes sociales, es que está establecido el confinamiento de explotaciones para la prevención de la expansión de la gripe aviar.

Noticia Relacionada Obejo acoge desde este viernes la V edición de la Feria de la Montería ABC Córdoba La muestra, que cuenta con el apoyo de la Diputación, contará con 25 stands Esta cita iba a celebrarse un año más en el Centro ADIE de esta localidad. Debía concluir el domingo. Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cabra y de la Diputación de Córdoba. En esta edición, tal y como se indicó en su presentación a mediados de octubre, iban a participar una decena de granjas y expositores de todo el país, tanto para muestra como para venta. La feria incluía también un programa de actividades paralelas. Una de sus citas estrellas un año más iba a ser el tradicional Concurso de Belleza y Canto de Perdiz, que iba a reunir a participantes de toda España. En la citada presentación, el alcalde egabrense, Fernando Priego, destacó la importancia de esta muestra. La calificó como «uno de los principales eventos sociales, culturales y deportivos que se celebran en nuestra ciudad a lo largo del año». Ensalzó la labor de sus organizadores, que «realizan un esfuerzo constante, prácticamente todo el año, para seguir mejorando y haciendo crecer esta cita que ya se ha consolidado como referente nacional del sector».

