La temporada de caza arranca el 10 de agosto en Córdoba e incluye por primera vez a la tórtola común

Con el mes de agosto se inicia en Córdoba una nueva temporada cinegética, que arranca este domingo, día 10, con la apertura del periodo hábil para la caza del conejo, y se extenderá hasta el 23 de noviembre. Justo después, el 21 de agosto, comenzará la llamada media veda, que durará hasta el 28 de septiembre y permitirá la caza de codornices, palomas, córvidos y, como gran novedad este año, la tórtola común, cuya caza estaba prohibida desde hace años por criterios de conservación.

La recuperación parcial de la tórtola como especie cinegética se ha producido bajo condiciones muy específicas y restrictivas. Solo 159 cotos de los más de 1.500 existentes en la provincia cordobesa podrán cazarla, y únicamente durante dos días: el 23 y el 24 de agosto. Estos cotos han debido realizar previamente actuaciones de mejora del hábitat de la especie, presentar memorias técnicas y superar un proceso de autorización que les permite ahora contar con un cupo concreto de ejemplares, que deberán ser controlados en tiempo real a través de un sistema digital obligatorio.

El sistema de precinto digital, gestionado mediante una app móvil, exige que cada cazador registre las capturas desde el terreno de caza. Además, los titulares de cotos o sus representantes están obligados a hacer un seguimiento detallado del número de cazadores autorizados, el ritmo de capturas y el cumplimiento de los cupos establecidos. Esta digitalización ha generado una notable polémica en el sector cinegético, desde donde se critica que se está burocratizando en exceso una actividad que, defienden, es natural, tradicional y ya suficientemente regulada.

Durante la media veda, además de la tórtola, se podrán cazar las tres especies de palomas (torcaz, zurita y bravía), así como córvidos y codornices, respetando los cupos establecidos. Por ejemplo, el límite diario para la codorniz es de 10 piezas por cazador, mientras que para la paloma torcaz se permite un máximo de 15 durante la media veda y hasta 50 en el periodo general de caza.

Este comenzará el 12 de octubre y se prolongará hasta el 28 de diciembre, permitiendo la caza de especies como la perdiz roja, la liebre o el zorzal, aunque se excluye de nuevo a la tórtola común. La caza mayor, con las monterías como principal modalidad, se podrá practicar desde el 11 de octubre hasta el 8 de febrero. No obstante, los aguardos nocturnos al jabalí darán comienzo también el 10 de agosto, todos los días de la semana, y se extenderán hasta el 8 de febrero, siempre que estén autorizados en el plan técnico del coto.

Por otro lado, se ha declarado nuevamente la situación de emergencia por daños provocados por el jabalí en toda la provincia. Sin embargo, en el caso del conejo, Córdoba queda este año fuera de dicha declaración, ya que ningún municipio ha sido incluido. Asaja Córdoba llama a una caza responsable, sostenible y ajustada a la normativa.

